“Corro per Vale” 2021 il 26 settembre

Anche quest’anno, nonostante il periodo difficile dovuto al Covid, torna il 26 settembre 2021 la corsa podistica non competitiva “Corro per Vale” organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vale10 e dalla famiglia in ricordo di Valentina Col, ex atleta di pallavolo deceduta nel 2013 per un errore medico e residente nel quartiere di Montesacro.

L’edizione di quest’anno sarà rivolta soprattutto al ricordo, alla condivisione e alla possibilità di tornare a fare sport all’aria aperta. Sarà riservata a 150 iscritti e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contagio da Covid-19 e dei protocolli predisposti dagli Enti sportivi (distanziamento interpersonale, partenza scaglionata a piccoli gruppi di max 25 persone, mascherine per gli addetti partecipanti, gel igienizzanti ecc.).

La manifestazione, ormai giunta alla sua sesta edizione e che ha visto negli passati partecipare più di 500 persone tra adulti, ragazzi e bambini, si terrà il 26 Settembre 2021 e come sempre si snoderà tra le vie più belle di Montesacro.

Sempre due i percorsi non competitivi previsti rivolti a tutti i tipi di partecipanti: uno di 4 ed uno di 8 km.

Iscrizioni: La sottoscrizione sarà effettuata il giorno della maratonina.

Informazioni:

Per maggiori informazioni: asd.vale10@gmail.com

Fb: Corro per Vale – La maratonina di Montesacro

Valentina Col

Valentina, nata e cresciuta a Montesacro, amava la vita, lo sport, gli amici. Per questo motivo la sua famiglia – in collaborazione con varie istituzioni – la ricordare con la corsa a lei dedicata dal 2014. Valentina è scomparsa nell’agosto del 2013, a soli 17 anni, dopo 5 giorni di ricovero nell’ospedale di Orbetello per una embolia polmonare massiva non diagnosticata: per la sua morte ci sono responsabilità mediche accertate e la famiglia ha intrapreso la strada legale per cercare la verità.