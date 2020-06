Corso di “Disostruzione Pediatrica” al parco Placidia/Ottoboni

Venerdì 19 giugno 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il parco Placidia-Ottoboni (lungo la via Tiburtina), il Comitato di Volontariato “Insieme per via Galla Placidia”, Presidente Angelo Carucci, in collaborazione con il C.E.R. – Protezione Civile, organizza il primo incontro del “Corso di disostruzione pediatrica”.

Verranno fornite indicazioni utili sul come intervenire in scurezza, colle allertare i soccorsi, cosa fare e – soprattutto – cosa NON fare in attesa dei soccorsi.

Essendo i posti di questo primo incontro, al quale ne seguiranno altri, limitati a massimo 20 partecipanti, è obbligatoria la prenotazione alla seguente e-mail: insiemeperviagallaplacdia@gmail.com.

L’iscrizione è gratuita.

Gradita donazione libera al C.E.R. .

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido anche ai fi dei crediti scolastici.

L’accesso al parco è possibile sia da via Galla Placidia che da largo San Giuseppe Artigiano.

Chi scrive, Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, plaude a questa lodevole iniziativa e ringrazia il Presidente Angelo Carucci per averla proposta.

Pericle Eolo Bellofatto