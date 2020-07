Corviale: i cittadini sostituiscono il grigio-cemento con colori ed opere d’arte

Straordinario a Corviale, la street art avanza sul grigio del cemento. I cittadini si stanno mobilitando, coinvolti da Ida D’Orazi, da sempre impegnata per difendere Corviale e i suoi residenti.

Sono partiti dal secondo lotto, da Largo Odoardo Tabacchi, al pian terreno, ripulendo, dipingendo le pareti grigio sporco, colorando le fioriere, mettendo a dimora finalmente piante e fiori colorati, ed ancora grazie all’intervento di artisti, anche famosi a livello

internazionale, sono apparsi i primi dipinti.

C’è Gianluca D’aversa che dipinge una Medusa con i serpenti in testa, colorando con il suo pitone vivo avvolto sul braccio, ma ancora dipinti della maternità, volto di donne, la natura e l’ambiente a fare da sfondo su ritratti di giovani.

Strappare corridoi, androni, ingressi al degrado in cui viene lasciato il palazzo di un chilometro e mezzo, oggi secondo la volontà dei residenti potrà diventare una immensa opera d’arte. Corviale, un luogo non più da descrivere in senso negativo come purtroppo troppe volte è stato raccontato da TV e stampa, ma da visitare per l’arte, i colori, la responsabilità ed il coinvolgimento civile dei cittadini.

“Se le Istituzioni non ci considerano, noi ci esprimiamo con l’arte”, è il messaggio di Ida D’Orazi che non ci sta ad abbandonare il suo quartiere.

Residenti di Corviale che hanno raccolto i soldi necessari per la vernice, i pennelli, che hanno impiegato giornate intere per un lavoro pieno di passione, una competizione fra i vari lotti che compongono l’immenso palazzo, e soprattutto la soddisfazione di aver coinvolto

artisti, alcuni nati e cresciuti proprio a Corviale ma altri da altre regioni, alcuni molto famosi, altri già noti o alle prime esperienze.

Ieri un primo brindisi con i residenti, al quale ha partecipato anche il Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, che ha molto apprezzato la valenza ambientale ed ecologista dell’iniziativa, compreso i colori biodegradabili usati

e l’attenzione green per gli spazi comuni.

Ida D’Orazi non ha mezzi termini per valutare l’iniziativa, “è meravigliosa”, “vogliamo coinvolgere artisti fra i più accreditati al mondo per colorare anche le facciate di Corviale, magari con un bando internazionale, qui dovrà diventare una attrazione artistica moderna

per la Capitale”.

Il prossimo appuntamento sarà per il 12 luglio con l’inaugurazione della “galleria artistica” del secondo lotto, poi si proseguirà, parola di chi quando prende un impegno, come i cittadini di Corviale, lo porta sino al termine!