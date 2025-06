Corviale, il riscatto passa anche dal cuore: nasce il Portierato Sociale

Non solo cantieri, piazze nuove e impianti sportivi. A Corviale, la rigenerazione passa anche dalle persone. Dai loro sguardi, dai silenzi dietro una porta chiusa, dalle vite spesso invisibili che abitano il famigerato “Serpentone”.

Nel quartiere popolare più simbolico (e discusso) di Roma, è partito un progetto che va oltre il cemento e il bitume, e che punta a ridare voce e centralità agli abitanti.

Si chiama Portierato Sociale, e non è – come potrebbe sembrare – un servizio di vigilanza o accoglienza. È molto di più: è una porta che si apre verso l’interno, una possibilità di connessione sociale in un luogo dove, paradossalmente, si entra da mille accessi ma si vive spesso da soli.

A promuovere l’iniziativa è EudeCoop, una cooperativa sociale nata proprio dentro Corviale nel 2023. Presieduta da Tommaso Capezzone, EudeCoop ha aperto giovedì 27 giugno un tavolo di coprogettazione coinvolgendo tutte le realtà sociali e del terzo settore attive nella zona.

L’obiettivo? Costruire insieme un servizio pensato davvero per chi vive nel Serpentone, che possa ascoltare, accogliere e accompagnare chi si sente ai margini.

“A Corviale ci sono oltre 400 appartamenti interni – raccontano dalla cooperativa – le cui porte restano chiuse. Dentro quelle stanze si annidano solitudini, problemi, isolamento. Una contraddizione forte, se si pensa che l’edificio ha nove ingressi sempre aperti, come se accogliere il mondo fosse più facile che guardare dentro se stessi.“

Il Portierato Sociale vuole colmare proprio questo vuoto: non più solo comunicazione esterna, ma dialogo interno, costruzione di legami, riattivazione di quella rete di prossimità che può davvero fare la differenza tra sentirsi abitanti o prigionieri del quartiere.

Il progetto si inserisce nel quadro più ampio della rigenerazione urbana sostenuta dal Pnrr e dal Piano Urbano Integrato, che a Corviale sta portando nuovi spazi pubblici, aree verdi, restyling e servizi. Ma è chiaro che per cambiare volto a una periferia serve anche un’anima nuova.

L’ambizione è alta: rendere il Portierato Sociale un modello replicabile, capace di adattarsi ad altri territori fragili. Non un esperimento isolato, ma un cruscotto di esperienze e strumenti da mettere al servizio di chiunque, in futuro, voglia partire dalle persone per trasformare i luoghi.

In un momento storico in cui si parla tanto di “rigenerazione”, Corviale prova a ricordare a tutti che senza comunità, nessun restyling potrà mai dirsi completo.

