Covid-19 e vaccini, dati 4 agosto 2021: a Roma 201 nuovi casi. 513 in tutto il Lazio (compresi recuperi)

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Oggi, 4 agosto 2021, nel Lazio si registrano 513 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+92), 1 decesso (-2) i ricoverati sono 379 (+58), le terapie intensive sono 51 (+3). I casi a Roma città sono a quota 201.

«Osserviamo anche oggi – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – una frenata del trend dei casi positivi (-259 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera.»

«L’alto tasso di vaccinazione – commenta D’Amato – sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa.»

Vaccinazioni

Continua la sospensione delle prenotazioni per il vaccino sulla piattaforma della Regione Lazio. Sospese anche i servizi del CUP per la prenotazione di visite e analisi specialistiche.

La ASL di Frosinone informa che prosegue la campagna vaccinale dei più giovani, con due giorni di Open Day Junior, con il vaccino Moderna, per la fascia di età dai 12 ai 20 anni.

Giovedì 5 e venerdì 6 agosto, presso il P.O. Spaziani di Frosinone e presso l’Hub Stellantis di Piedimonte S. Germano, dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

La vaccinazione è a accesso diretto, contingentato.

Prosegue anche la campagna del tour dei tamponi e dei vaccini con la tappa del 6 agosto a Parco San Leonardo, Gallinaro.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

Tamponi

La ASL di Frosinone comunica che fino al perdurare del blocco dei sistemi informatici regionali sarà possibile effettuare i tamponi molecolari/antigenici presso i drive-in della ASL di Frosinone tramite accesso diretto muniti di documento di riconoscimento, tessera sanitaria, e richiesta cartacea del medico con indicazione diagnostica per: sintomatologia per sospetto COVID-19, contatto di caso COVID-19, inizio o fine quarantena/isolamento, e per necessità di ricovero ospedaliero.

A far data dal 06/08/2021 gli esiti dei tamponi potranno essere ritirati dal giorno successivo all’effettuazione degli stessi presso le seguenti sedi RECUP dal lunedì alla domenica, dalle ore 13.00 alle ore 18.00: Distretto A: postazione CUP Presidio Sanitario Via Onorato Capo 2, Anagni – Distretto B: postazione CUP ex Ospedale Viale Mazzini snc, Frosinone – Distretto C: postazione CUP Ospedale SS.Trinità, Sora – Distretto D: postazione CUP Ospedale S. Scolastica, Cassino.

La suddetta modalità di ritiro dei referti dei tamponi COVID-19 continuerà ad essere in vigore anche dopo il ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici regionali, attraverso i quali il referto sarà visualizzabile sul fascicolo sanitario personale.

Dal 06/08/2021 verrà disattivato l’indirizzo mail: referticovid@aslfrosinone.it che non sarà più utilizzabile per richiedere il referto

I dati sui contagi nelle Asl di Roma e Fiumicino: 201 casi, 0 decessi

Asl Roma 1

Asl Roma 1: 97 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2

Asl Roma 2: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3

Asl Roma 3: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati 195 nuovi casi e 1 decesso.

Asl Roma 4

Asl Roma 4: 58 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 5

Asl Roma 5: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6

Asl Roma 6: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I dati delle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio sono stati registrati 117 nuovi casi.