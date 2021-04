Covid, Roma: “Aprire tutti i Centri anziani come hub di prossimità”

Dopo circa un anno dalla chiusura per la pandemia Covid dei centri anziani della Capitale, nel popolare quartiere Marconi, la struttura denominata “Amici del Sorriso”, in via Gerolamo Cardano, 145, è utilizzata dalla Asl Roma 3, con il consenso del municipio XI, come hub di prossimità per la inoculazione dei vaccini.

Un esempio estremamente positivo dichiarano Piergiorgio Benvenuti e Giuliana Salce, rispettivamente Presidente e Responsabile del Lazio del Movimento Ecoitaliasolidale.

Invece di raggiungere lo Spallazani, oppure trasferirsi ad Ostia o presso la mega struttura allestita a Fiumicino, gli anziani di Marconi possono agevolmente raggiungere il proprio centro, senza utilizzare alcun mezzo di trasporto, senza inutili file o assembramenti e sottoporsi alla vaccinazione. Un centro con ampi e gradevoli spazi che con un semplice e poco costoso allestimento si è trasformato nella sede di vaccinazione di prossimità, facilmente raggiungibile proprio dalle persone anziane.

Grande soddisfazione per la soluzione adottata si può facilmente percepire proprio dalle persone anziane che frequentano il centro, dalle parole di coloro che nel rispetto del distanziamento raggiungono l’ingresso, in fila ma ben rispettosi degli altri, per attendere il proprio turno. Una lodevole iniziativa anche perché per le persone anziane è psicologicamente più rassicurante effettuare il vaccino in luoghi abitualmente frequentati per attività ludiche e ricreative. Un esempio che è stato seguito positivamente anche dal Centro Anziani di Portonaccio.

Vorremmo esprimere un plauso particolare, è da tempo che stiamo proponendo non solo il coinvolgimento delle Farmacie, comunali e private, per la somministrazione dei vaccini, ma proprio i Centri Anziani e queste prime realizzazioni – concludono gli esponenti di Ecoitaliasolidale – non possono che essere apprezzate soprattutto dagli utenti che sono le persone meno giovani.