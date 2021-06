Da Largo Cevasco al Quarticciolo

Anche questa mattina, 22 giugno 2021, fa caldo, siamo proprio in estate. Decido di fare il ciclista/cronista /fotografo nel Parco Palatucci a Tor Tre Teste, direzione Quarticciolo.

Non so se avete mai corso una gara podistica. Se l’avete fatta a velocità sostenuta avrete visto solo il brutto “di dietro” del podista che vi precedeva (in alcuni casi fortunati, anche un bel lato B femminile), se l’avete fatta a mo’ passeggiata avrete ammirato le bellezze e le stranezze di tutto il percorso e del circondario che avete calpestato.

Nella mia passeggiata salgo e scendo dalla bici ogni volta che “intravedo” una scena che a tutti noi può interessare… e scatto un foto per voi lettori.

Parto quindi con l’album fotografico di giornata:

a) Largo Cevasco, è arrivato Pasquino a Tor Tre Teste, la statua parlante ha posizionato il segnale stradale che indica a tutti dov’è il deposito di immondizia varia da utilizzare, se si è incivili. (foto)

b) Parco Palatucci, fronte Largo Cevasco e roulotte varie, recinzione solita comunale e all’interno un bel pannello fotovoltaico vecchio o rotto. Ma l’impresa che lavora per ACEA Luce non poteva portarlo via mesi fa? (foto)

c) discesa da Anfiteatro Parco Palatucci a Campo Calcio Cervini al Quarticciolo… com’è fresco dormire la notte nell’erba e riparati dalle fronde dell’albero. (foto)

d) la madre degli imbecilli rimane sempre incinta. Mi scuso con le mamme, non con gli imbecilli, che non sono solo i vandali ma anche chi li aiuta a diventare tali lasciando a terra il materiale incendiabile: (foto) incendio del legname a terra, tentato incendio di albero, legname pronto per essere arso in mezzo al parco zona via Molfetta!

e) parco giochi fronte “Pinocchio”, chi ha preso “in prestito” le altalene? (foto) domandava una bambina alla mamma

f) dai banchi con le rotelle, ora siamo passati dalle panchine con le rotelle. Fronte via Molfetta, ho… l’ombra a destra e sposto una panchina, nel pomeriggio, è a sinistra e… sposto l’altra panchina (foto)

g) sempre Parco Palatucci, fronte via Molfetta. Nel nostro articolo su Abitare A del 1 maggio 2021 scrivevamo: “….un ringraziamento al V municipio e all’assessore all’Ambiente Stefano Cicerani che ha risposto positivamente al nostro “grido di dolore” per le panchine……

https://abitarearoma.it/parco-palatucci-e-le-panchine-riaggiustate/

aggiungendo: “….Confortati da questo lodevole atto di riparazione osiamo credere e sperare che il Municipio completi l’opera riparando tutte le altre panchine vandalizzate del Parco Palatucci, senza attendere le nostre foto di denuncia” .

(Foto)…

Quante panchine vandalizzate.

Spero di non avervi stancato.

Buona giornata.