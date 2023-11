Da luoghi profani di Elisabetta Destasio Vettori al Pentatonic

Domenica 19 novembre 2023, ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Incontro con Elisabetta Destasio Vettori e il suo libro Da luoghi profani, Les Flâneurs 2023

Conversano con l’autrice Mariella De Santis e Anna Maria Curci

Elisabetta Destasio Vettori (Roma) è editor e consulente editoriale. Dal 1995 lavora nell’ambito delle produzioni teatrali e musicali e collabora con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 2019 è direttrice artistica della rassegna “Poeti in itinere”. Nel 2022 ha coordinato e condotto con l’Associazione Letteraria Elio Pagliarani e con Cetta Petrollo Pagliarani la prima rassegna delle riletture dei classici, presso la Casa delle Letterature di Roma. È autrice delle sillogi: Sogno d’acciaio e Corpo in animae (Annales Edizioni) con prefazioni di Alberto Bertoni, Da luoghi profani (Les Flâneurs). Alcuni suoi inediti sono stati tradotti in lingua araba e inglese per la rivista Alaraby Aljadeed, diretta dal poeta Najwan Darwish. Tre sue opere sono pubblicate nella collezione libri d’arte di Carlo Oberti per La Porta Nera. È presente nell’Atlante dei Poeti creato da Griselda, portale di letteratura del dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2023/2024. Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.