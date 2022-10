Dai Centri Anziani non solo briscola e tresette. Il centro Marcolini ha messo su una Compagnia Teatrale amatoriale ed è andato in scena con successo.

Ed ecco i complimenti via facebook dell’Assessore alle Politiche sociali Antonino De Cinti:

«Il 19 ottobre 2022 sera insieme al Presidente Mauro Caliste ho assistito, presso il Teatro Municipale Centrale Preneste, al divertente spettacolo amatoriale “L’angelo de Roma”, messo in scena dal Centro Anziani Aurelio Marcolini, con una compagnia amatoriale risultata sul palcoscenico alla pari con i migliori interpreti professionisti.

Un sentito grazie va agli attori, al regista e al Presidente del Centro Anziani, Vito Guidobaldi, che ha saputo fare nascere un’attività di teatro integrato, in strutture non sempre abituate a realizzare iniziative simili.

È stata anche l’occasione per ribadire l’attenzione del Municipio per l’individuazione di una nuova sede per il CSA».