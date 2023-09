Dal 1° settembre a Roma la 28ª edizione de “La città in tasca”

“La città in tasca”, storica manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma e giunta alla sua 28esima edizione, torna da venerdì 1 a domenica 10 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti visitatori, piccoli e grandi. La Città in Tasca, infatti, è un “evento” in cui i genitori possono condividere con i propri figli il piacere di uno spettacolo, di un gioco, di un concerto, di un laboratorio, di una lettura scelta insieme, per far crescere la cultura in famiglia.

I LABORATORI CREATIVI E GLI SPAZI LUDICI – Ogni giorno, a partire dalle 17, tanti laboratori espressivi, creativi e tecnologici, dedicati alle arti e all’ambiente. I laboratori per bambini e ragazzi de “La Città in Tasca”, nel Parco degli Scipioni a Roma, sono una vera e propria officina delle idee e della manualità, dove si realizzano giochi ed esperimenti imparando a conoscere ed utilizzare i materiali più vari senza limiti all’inventiva. Chi l’ha detto che imparare e divertirsi non possano correre di pari passo? Accompagnati da operatori specializzati e animatori esperti, i bambini potranno scegliere tra i diversi laboratori giornalieri proposti, rendendosi protagonisti del processo di creazione e di invenzione, vivendo un’esperienza di scoperta e di divertimento.

Inoltre, sotto il fresco degli alberi del Parco degli Scipioni, bambini e ragazzi potranno partecipare liberamente ai diversi giochi e attività d’intrattenimento da fare da soli o in compagnia. Gli operatori di Arciragazzi Roma proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo. L’area giochi è infatti uno spazio di aggregazione libero, dove genitori e figli possono giocare insieme o partecipare alle attività proposte dagli animatori.

LE LETTURE – Ogni giorno una lettura diversa. Tanti i laboratori di lettura che si propongono di coinvolgere in modo attivo bambini e ragazzi sul piano emotivo e culturale, incoraggiandoli all’ascolto, alla comprensione, dando spazio, colore e immaginazione alla loro fantasia. Racconti, fiabe, libri famosi e opere senza tempo che rappresentano per bambini e ragazzi la possibilità di scoprire nuove forme di linguaggio, stimolare l’espressione dei propri stati d’animo, del mondo interiore fantastico e della loro creatività. Presenti agli appuntamenti autori, rappresentanti di case editrici, illustratrici e libraie che avranno il piacere di far vivere emozioni intense a tutti i piccoli ospiti.

GLI SPETTACOLI E I FILM – Tanti anche gli spettacoli e i film che si alterneranno negli spazi allestiti nel Parco degli Scipioni. Ogni giorno, si svolgono gratuitamente spettacoli per bambine e bambini, per ragazze e ragazzi, scelti tra le migliori proposte artistiche di livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla promozione dei giovani artisti. La programmazione di performance di spettacolo dal vivo prevede l’alternarsi di diversi generi e tecniche, dai burattini alle marionette, dal circo teatro alla musica, dal teatro ragazzi alle clownerie. A questa si aggiungono le proiezioni di alcuni tra i migliori film d’essai e film d’animazione dedicati al pubblico dei più piccoli e non solo.

Inaugurano La Città in Tasca Fagiolino sceriffo ecologico della compagnia Città di Ferrara e il film Lorax, il guardiano della foresta un film con Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Rob Riggle, Jenny Slate.

E ancora Pink Mary in Svampita, uno spettacolo di acrobatica aerea e clownerie; l’Opera Buffa del Teatro Verde, una carrellata delle più note arie del repertorio italiano, interpretate da due burattinai-clown-mimi; Dottor Stok in Sperimentazioni analogiche di fisica di strada, ideato e interpretato da Giulio Ottaviani, Officina Prometeo della compagnia Divisoperzero – Florian Metateatro, con marionette che raccontano la storia di come furono inventati tutti gli animali, compresi gli umani.

Per concludere in bellezza, domenica 10 settembre, Concerto degli Anonimi Armonisti che interpreteranno con voci a cappella e canto armonizzato dalla musica leggera al canto popolare italiano e internazionale, dai classici vintage ai più recenti successi del pop e del rock e lo spettacolo serale SOMARI della compagnia Il Laborincolo, uno spettacolo di teatro di burattini in baracca alla ricerca delle fiabe dell’infanzia. Inoltre La Città in Tasca ospiterà dal 1° al 10 settembre Il Cantiere delle Mini Recycled Car e la Mini Recycled Car Race 2023, il Grand Prix di piccole auto a impatto zero, proposto in collaborazione con il progetto Fai la differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità.

Anche questa stagione infine La Città in Tasca torna “itinerante”. Quest’anno infatti la Città in Tasca nel pomeriggio del 23 Settembre arriverà per far divertire bambini e bambine con i suoi spettacoli, laboratori artistici e giochi di animazione: al Parco Pisino in Via Pellegrino Matteucci, snc (Ostiense – Municipio VIII); nella Biblioteca Galline Bianche di Via delle Galline Bianche, 105 (Labaro – Municipio XV); al Campo Sportivo XXV Aprile in Via Marica, 80 (Pietralata – Municipio IV).

Il calendario degli eventi

Venerdì 1° Settembre

Ore 17:00

GIOCHI & ANIMAZIONE

A cura di Arciragazzi Lazio

Nello spazio dedicato, bambine e bambini potranno partecipare liberamente tutti i giorni a vari giochi, da fare da soli o in compagnia. Gli animatori di Arciragazzi proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

Per tutti

CARTONI ANIMALI

A cura di Perfareungioco

Laboratorio pittorico su sculture di cartapesta. I partecipanti potranno dare liberamente colore in un’azione collettiva a tutte le creazioni realizzate con cartone riciclato.

Dai 3 anni in su

LA CITTA’ DELLE ARTINGIOCO – LA NATURA NEGLI OCCHI DEGLI ARTISTI

A cura di Informadarte

TRA CIELO E MARE

Laboratorio ispirato a Henri Matisse

Nell’ultima fase della sua vita l’artista Henri Matisse imparò a “dipingere con le forbici” e realizzò collage di diverse dimensioni che riportavano i soggetti amati nell’arco della sua carriera e presenti nelle sue opere. Piante, frutti, fiori ed esseri viventi, specialmente uccelli, rivivevano in questi collage con forme quasi astratte su fondali colorati preparati dallo stesso artista. Anche noi, disegnando con le forbici e scegliendo i colori primari cari all’artista, racconteremo il cielo e il mare creando composizioni e armonie cromatiche ogni volta nuove.

Dai 5 anni in su

DECOMAT

A cura di Marzia Marino per Arciragazzi Roma

Laboratorio di bricolage creativo. Decoriamo insieme una mattonella di ceramica ispirandosi all’arte, ai personaggi di fantasia, alla natura, alle emozioni e a tanto altro! Ogni partecipante porterà via la sua creazione e potrà usarla per abbellire terrazzi e giardini.

Dai 5 anni in su

MINI RECYCLED CAR

A cura di Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità

Laboratorio di riuso creativo per la costruzione di piccole automobili o veicoli di fantasia a impatto zero. Con materiali di vario tipo che possono essere riutilizzati o riciclati, bambine e bambini vengono guidati insieme agli adulti a realizzare delle mini recycled cars che potranno portare a casa per ricordo o utilizzare per partecipare alla gara Mini Recycled Car Race, un grande gioco conclusivo che si svolgerà Sabato 9 Settembre. L’obiettivo di questa attività è di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità come quelli della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del pianeta.

Dai 5 anni in su

LABORATORIO DI ROBOTICA – UN ROBOT PER AMICO

A cura di Marta Schiavi per Arciragazzi Roma

È un laboratorio di costruzione di piccoli robot vibranti. Attraverso materiali semplici e di riuso, i partecipanti sperimenteranno e approfondiranno la scienza dei circuiti e applicheranno con creatività i rudimenti di elettronica e fisica necessari a far funzionare i loro prototipi. Sperimenteranno inoltre lo spirito di lavoro di gruppo, la gestione degli strumenti ed il riuso dei materiali, sfruttando la semplicità e l’aspetto ludico degli strumenti che utilizzeranno. I bambini e le bambine potranno poi divertirsi nell’organizzazione di tornei tra i vari robot.

Dagli 8 anni in su



KIDS&US ROMA SAN GIOVANNI

Ore 17:00 – 19:00

Giochi in lingua inglese a rotazione: face painting, balloon modeling, tangle&tumble, building blocks, baby dance, arts&crafts, memory board game.

Da 1 a 10 anni

Ore 18:00

Storytelling – Lettura di una storia in lingua inglese.

Dai 3 anni in su

Ore 18:00

LUCCIOLA OPEN

A cura delle libraie di Ponteponente con ospite a sorpresa

“Verdi visioni: l’editoria per ragazzi e l’impegno ambientale”. Dallo scaffale della libreria dedicato ai temi della natura, letture, lazzi e giochi.

Per tutti

INAUGURAZIONE MOSTRA

Mostra dedicata all’albo “Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura” di Antje Damm, offerta dal Goethe-Insitut di Roma.

Ore 19:00

Compagnia Città di Ferrara (Emilia Romagna)

FAGIOLINO SCERIFFO ECOLOGICO

Una favola moderna che affronta il problema dell’inquinamento in maniera non retorica, ma semplice ed efficace, consigliando di non abbandonare i rifiuti e di essere più attenti e sensibili alla natura e ai suoi prodotti. Questo spettacolo è mirato a sensibilizzare il pubblico più giovane all’importanza del rispetto verso la natura. Promuove l’adozione di piccole azioni quotidiane che sembrano banali, ma che rappresentano il primo passo verso una nuova coscienza ecologica.

Tecnica: teatro dei burattini.

Dai 4 anni in su



Ore 21:00

Film

LORAX, IL GUARDIANO DELLA FORESTA

Regia di Chris Renaud, Kyle Balda.

Un film con Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Rob Riggle, Jenny Slate.

L’adattamento cinematografico dell’omonimo libro per bambini del Dr. Seuss, che racconta di un ambientalista che cerca di salvare la foresta da un avido produttore di abbigliamento.

Genere: animazione.

Dai 5 anni in su

Sabato 2 Settembre

Dettagli della giornata

Ore 17:00

GIOCHI & ANIMAZIONE

A cura di Arciragazzi Lazio

Nello spazio dedicato, bambine e bambini potranno partecipare liberamente tutti i giorni a vari giochi, da fare da soli o in compagnia. Gli animatori di Arciragazzi proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

Per tutti



CARTONI ANIMALI

A cura di Perfareungioco

Laboratorio pittorico su sculture di cartapesta. I partecipanti potranno dare liberamente colore in un’azione collettiva a tutte le creazioni realizzate con cartone riciclato.

Dai 3 anni in su



LA CITTA’ DELLE ARTINGIOCO – LA NATURA NEGLI OCCHI DEGLI ARTISTI

A cura di Informadarte

TUTTI PAZZI PER I FIORI!

Laboratorio ispirato a Hervé Tullet

I fiori hanno ognuno un loro significato e un loro linguaggio che spesso non conosciamo o dimentichiamo. Ma i fiori raccontano anche chi siamo o come vorremmo essere… insieme creeremo un libricino a leporello in cui rappresentare fiori fantastici ispirati a quelli che conosciamo, aggiungendo forme incredibili e colori inaspettati come quelli creati dall’artista Hervé Tullet o raccolti nella “flora futurista” degli artisti di inizio ‘900.

Dai 5 anni in su



DECOMAT

A cura di Marzia Marino per Arciragazzi Roma

Laboratorio di bricolage creativo. Decoriamo insieme una mattonella di ceramica ispirandosi all’arte, ai personaggi di fantasia, alla natura, alle emozioni e a tanto altro! Ogni partecipante porterà via la sua creazione e potrà usarla per abbellire terrazzi e giardini.

Dai 5 anni in su



MINI RECYCLED CAR

A cura di Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità

Laboratorio di riuso creativo per la costruzione di piccole automobili o veicoli di fantasia a impatto zero. Con materiali di vario tipo che possono essere riutilizzati o riciclati, bambine e bambini vengono guidati insieme agli adulti a realizzare delle mini recycled cars che potranno portare a casa per ricordo o utilizzare per partecipare alla gara Mini Recycled Car Race, un grande gioco conclusivo che si svolgerà Sabato 9 Settembre. L’obiettivo di questa attività è di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità come quelli della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del pianeta.

Dai 5 anni in su



LABORATORIO DI ROBOTICA – UN ROBOT PER AMICO

A cura di Marta Schiavi per Arciragazzi Roma

È un laboratorio di costruzione di piccoli robot vibranti. Attraverso materiali semplici e di riuso, i partecipanti sperimenteranno e approfondiranno la scienza dei circuiti e applicheranno con creatività i rudimenti di elettronica e fisica necessari a far funzionare i loro prototipi. Sperimenteranno inoltre lo spirito di lavoro di gruppo, la gestione degli strumenti ed il riuso dei materiali, sfruttando la semplicità e l’aspetto ludico degli strumenti che utilizzeranno. I bambini e le bambine potranno poi divertirsi nell’organizzazione di tornei tra i vari robot.

Dagli 8 anni in su



LABORATORIO DI SCIENZA

A cura di ScienzImpresa

Un’avventura lungo la storia dell’esplorazione del nostro universo; le tecnologie usate ed i passi più importanti compiuti dall’uomo nello Spazio. In laboratorio: un lavoro di squadra per progettare, costruire e lanciare dei veri razzi, usando semplicemente acqua come propellente.

Dai 5 anni in su

KIDS&US ROMA SAN GIOVANNI

Ore 17:00 – 20:00

Giochi in lingua inglese a rotazione: face painting, balloon modelling, tangle&tumble, building blocks, baby dance, arts&crafts, memory board game.

Da 1 a 10 anni

Ore 18.00

Storytime “Farmyard” – Rappresentazione teatrale interattiva in lingua inglese.

Dai 3 anni in su



Ore 18:00

LUCCIOLE PER LANTERNE

A cura delle libraie di Ponteponente

Laboratori creativi ispirati al mondo vegetale e ai libri che lo raccontano.

Dai 4 anni in su



Ore 19:00

Pink Mary (Lombardia)

SVAMPITA

Spettacolo di acrobatica aerea e clownerie.

Pink Mary e i suoi tessuti a forma di U. Uno spazio aereo disegnato in modo del tutto originale. Una donna che, almeno per una sera, ha l’intenzione di essere sexy, di conquistare e sedurre chiunque! Ci riuscirà…? Femme fatale o “sVAMPita”? Dissacrante, divertente, diversamente sexy. Virtuosismi a terra e in aria, comicità, interazioni ed energia… e soprattutto tanto tanto rosa!

Per tutti



Ore 21:00

Teatro Verde (Lazio)

OPERA BUFFA

Regia di Emanuele Avallone

Con Andrea Calabretta e Gianluigi Capone

Burattini e costumi collezione Teatro Verde

Musica repertorio operistico italiano e musiche di repertorio Teatro Verde

L’opera italiana in 60 minuti? Una carrellata delle più note arie del repertorio italiano, interpretate da due burattinai-clown-mimi. Un susseguirsi di gags accompagnati da musiche immortali. Un accostamento tra cultura alta e popolare. Due facchini, durante la pausa pranzo, ascoltando musica raccontano costruendo le scene davanti agli occhi del pubblico, montando scatole, aprendo scatoloni, giocando con buste, cartoni, cappelliere, pacchi e pacchetti. Ogni scatola contiene un mondo sorprendente e i due facchini diventano gli attori di una rutilante messa in scena: un carosello di personaggi e burattini, di romanze e arie celebri in un ritmo crescente ed entusiasmante. Per poi alla fine ritornare due semplici facchini, stupiti e increduli di quanto hanno creato. Una giocoleria di suoni e risate. Una commistione di tecniche teatrali e musica. Attraverso il linguaggio dei corpi e le coreografie dei burattini e delle figure, i due mimi riusciranno a parlare un linguaggio muto ma universale, immediatamente comprensibile dal pubblico di tutte le età e culture.

Tecnica: burattini, mimo, clown, giocolerie, attore, manipolazione di oggetti.

Per tutti

Domenica 3 Settembre

Ore 17:00

GIOCHI & ANIMAZIONE

A cura di Arciragazzi Lazio

Nello spazio dedicato, bambine e bambini potranno partecipare liberamente tutti i giorni a vari giochi, da fare da soli o in compagnia. Gli animatori di Arciragazzi proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

Per tutti



CARTONI ANIMALI

A cura di Perfareungioco

Laboratorio pittorico su sculture di cartapesta. I partecipanti potranno dare liberamente colore in un’azione collettiva a tutte le creazioni realizzate con cartone riciclato.

Dai 3 anni in su



LA CITTA’ DELLE ARTINGIOCO – LA NATURA NEGLI OCCHI DEGLI ARTISTI

A cura di Informadarte

NEL MIO GIARDINO

Laboratorio ispirato a Claude Monet

Quello di Claude Monet forse è, nel mondo dell’arte, il giardino più esplorato e rappresentato. Molti sanno quanto amava dipingere le ninfee che crescevano nello stagno di Giverny, ma non tutti sono consapevoli di quanto fossero importanti per lui i cambiamenti di luce durante il giorno o nelle diverse stagioni, i giochi di riflessi sull’acqua, la relazione che queste forme avevano con lo spazio nel quale le ambientava. Insieme cercheremo questi aspetti del linguaggio di Monet e creeremo un giardino che richiami la memoria di quello dell’artista.

Dai 5 anni in su



DECOMAT

A cura di Marzia Marino per Arciragazzi Roma

Laboratorio di bricolage creativo. Decoriamo insieme una mattonella di ceramica ispirandosi all’arte, ai personaggi di fantasia, alla natura, alle emozioni e a tanto altro! Ogni partecipante porterà via la sua creazione e potrà usarla per abbellire terrazzi e giardini.

Dai 5 anni in su



IDEARE E DISEGNARE FUMETTI

A cura di Stefano Sinicropi per Arciragazzi Roma

Un laboratorio pratico che vi aiuterà inventare e disegnare le vostre storie e i vostri personaggi, per poter vivere al meglio questa entusiasmante esperienza dedicata alla scoperta dei propri talenti espressivi e della propria creatività.

Dagli 8 anni in su



MINI RECYCLED CAR

A cura di Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità

Laboratorio di riuso creativo per la costruzione di piccole automobili o veicoli di fantasia a impatto zero. Con materiali di vario tipo che possono essere riutilizzati o riciclati, bambine e bambini vengono guidati insieme agli adulti a realizzare delle mini recycled cars che potranno portare a casa per ricordo o utilizzare per partecipare alla gara Mini Recycled Car Race, un grande gioco conclusivo che si svolgerà Sabato 9 Settembre. L’obiettivo di questa attività è di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità come quelli della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del pianeta.

Dai 5 anni in su



LABORATORIO DI ROBOTICA – UN ROBOT PER AMICO

A cura di Marta Schiavi per Arciragazzi Roma

È un laboratorio di costruzione di piccoli robot vibranti. Attraverso materiali semplici e di riuso, i partecipanti sperimenteranno e approfondiranno la scienza dei circuiti e applicheranno con creatività i rudimenti di elettronica e fisica necessari a far funzionare i loro prototipi. Sperimenteranno inoltre lo spirito di lavoro di gruppo, la gestione degli strumenti ed il riuso dei materiali, sfruttando la semplicità e l’aspetto ludico degli strumenti che utilizzeranno. I bambini e le bambine potranno poi divertirsi nell’organizzazione di tornei tra i vari robot.

Dagli 8 anni in su



SMART PHOTOGRAPHY

A cura di Teen Press

Un laboratorio pratico per avvicinarsi alla fotografia partendo dal mezzo oggigiorno più popolare, il proprio telefono. Un mini percorso per capire come migliorare le proprie conoscenze tecniche, abbandonare gli automatismi e passare a delle impostazioni più personalizzabili così da avere un maggiore controllo sul risultato finale.

Dai 9 anni in su

KIDS&US ROMA SAN GIOVANNI

Ore 17:00 – 20:00

Giochi in lingua inglese a rotazione: face painting, balloon modelling, tangle&tumble, building blocks, baby dance, arts&crafts, memory board game.

Da 1 a 10 anni

Ore 18:00

Storytime “Gina Ginger’s birthday”- Rappresentazione teatrale interattiva in lingua inglese.

Dai 3 anni in su



Ore 18:00

TUTTI GIÙ PER TERRA

A cura delle libraie di Ponteponente

Spazio Nati per Leggere 3-6 anni, letture per bambine e bambini.

Dai 3 anni in su



Ore 19:00

Dottor Stok (Piemonte)

SPERIMENTAZIONI ANALOGICHE DI FISICA DI STRADA

Ideato e interpretato da Giulio Ottaviani

Il Dottor Stok, astruso scienziato, con Nina, il suo alchemico trabiccolo, porta in scena e nelle piazze il suo grande esperimento. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma…

Lo show è un’immersione nella poetica della trasformazione dove tutto può accadere! Numero dopo numero il pubblico assiste stupefatto e divertito alla metamorfosi di Nina (il carretto) che diventa un grande marchingegno a effetto domino. Nello spettacolo si utilizzano tecniche del teatro di figura, giocoleria e manipolazione di oggetti bizzarri: cuscini, coperchi, pentole, mestoli e catapulte! Comicità coinvolgente, oggetti che prendono letteralmente vita e fantasia sono gli ingredienti che rendono il tutto altamente inusuale!

Per tutti



Ore 21:00

Divisoperzero – Florian Metateatro (Lazio – Abruzzo)

OFFICINA PROMETEO

Di e con Francesco Picciotti

Marionette di Francesco Picciotti

Scenografia di Miriam Di Domenico e Francesco Picciotti

Con l’aiuto di Flavia Valoppi e Francesca Villa

Questa è la storia di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti come enormi città pullulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta: gli umani. Il mito di Prometeo parla della natura stessa dell’essere umano, di cosa lo rende quello che è: un animale unico nel suo genere, capace di ragionamenti profondi, contorti, come quello che lo porta a chiedersi: “Chi sono?” Sulla scena un burattinaio-narratore-artigiano da’ voce a tutti i protagonisti del racconto: dalla luminosa Afrodite, al temibile Ares, all’ operoso Efesto, fino al più grande di tutti, Zeus, che incarica suo cugino Prometeo di popolare la terra, i cieli e i mari con esseri di tutti i generi. Prometeo usa tutto il suo ingegno e la sua inventiva per “assemblare” una grande varietà di creature terminando la sua opera realizzando l’essere umano. Ma Zeus, infastidito dall’ intraprendenza di quello strano bipede, decide di metterlo in riga. Prometeo, farà tutto quello che è in suo potere per proteggere i propri “figli”.

Dai 5 anni in su

Lunedì 4 Settembre

Ore 17:00

GIOCHI & ANIMAZIONE

A cura di Arciragazzi Lazio

Nello spazio dedicato, bambine e bambini potranno partecipare liberamente tutti i giorni a vari giochi, da fare da soli o in compagnia. Gli animatori di Arciragazzi proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

Per tutti

CARTONI ANIMALI

A cura di Perfareungioco

Laboratorio pittorico su sculture di cartapesta. I partecipanti potranno dare liberamente colore in un’azione collettiva a tutte le creazioni realizzate con cartone riciclato.

Dai 3 anni in su

LA CITTA’ DELLE ARTINGIOCO – LA NATURA NEGLI OCCHI DEGLI ARTISTI

A cura di Informadarte

SENTO IL RESPIRO DELLA FORESTA

Laboratorio ispirato a Giuseppe Penone

La natura con i suoi tempi, le sue forme ed espressioni incontra la creatività e la ricerca artistica nelle opere di Giuseppe Penone. Attraverso le opere di questo artista la vita dell’uomo si è riavvicinata al ciclo di vita degli elementi naturali e degli alberi prima di tutti. Recuperando le tecniche grafiche e le forme di Penone, anche noi saremo alberi e rintracceremo il respiro della natura che abbiamo perduto.

Dai 5 anni in su

MISTER POTATO

A cura di Marzia Marino per Arciragazzi Roma

Laboratorio di giardinaggio. Creeremo insieme un simpatico personaggio dalla forma di una patata composto di terra, semi e materiali di riciclo. Sarà divertente e stimolante veder crescere i suoi capelli e potersene prendere cura.

Dai 5 anni in su

MINI RECYCLED CAR

A cura di Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità

Laboratorio di riuso creativo per la costruzione di piccole automobili o veicoli di fantasia a impatto zero. Con materiali di vario tipo che possono essere riutilizzati o riciclati, bambine e bambini vengono guidati insieme agli adulti a realizzare delle mini recycled cars che potranno portare a casa per ricordo o utilizzare per partecipare alla gara Mini Recycled Car Race, un grande gioco conclusivo che si svolgerà Sabato 9 Settembre. L’obiettivo di questa attività è di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità come quelli della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del pianeta.

Dai 5 anni in su

LABORATORIO DI ROBOTICA – UN ROBOT PER AMICO

A cura di Marta Schiavi per Arciragazzi Roma

È un laboratorio di costruzione di piccoli robot vibranti. Attraverso materiali semplici e di riuso, i partecipanti sperimenteranno e approfondiranno la scienza dei circuiti e applicheranno con creatività i rudimenti di elettronica e fisica necessari a far funzionare i loro prototipi. Sperimenteranno inoltre lo spirito di lavoro di gruppo, la gestione degli strumenti ed il riuso dei materiali, sfruttando la semplicità e l’aspetto ludico degli strumenti che utilizzeranno. I bambini e le bambine potranno poi divertirsi nell’organizzazione di tornei tra i vari robot.

Dagli 8 anni in su

SMART PHOTOGRAPHY

A cura di Teen Press

Un laboratorio pratico per avvicinarsi alla fotografia partendo dal mezzo oggigiorno più popolare, il proprio telefono. Un mini percorso per capire come migliorare le proprie conoscenze tecniche, abbandonare gli automatismi e passare a delle impostazioni più personalizzabili così da avere un maggiore controllo sul risultato finale.

Dai 9 anni in su



KIDS&US ROMA SAN GIOVANNI

Ore 17:00 – 19:00

Giochi in lingua inglese a rotazione: face painting, balloon modelling, tangle&tumble, building blocks, baby dance, arts&crafts, memory board game.

Da 1 a 10 anni

Ore 18:00

Storytelling – Lettura di una storia in lingua inglese.

Da 1 a 10 anni

Ore 18:00

FIOR FIOR DI LETTURE

A cura delle libraie di Ponteponente con l’autrice Alessia Tagliaventi

Presentazione letteraria del libro fotografico “COLPO D’OCCHIO. Le fotografie fanno cose”, di Alessia Tagliaventi, Contrasto, 2022.

Dai 7 anni in su

Ore 19:00

Clovis Nzouakeu (Camerun)

DANZE AFRICANE

Partendo da alcuni racconti africani tratti dalla saga “Viaggio nella foresta”, e attraverso le leggende e la danza tradizionale africana, Clovis descriverà l’antica saggezza del suo popolo, fondata sull’armonia tra uomo e natura. Con le sue musiche, le sue favole di animali e i suoi colori, trasporterà bambini e genitori nel cuore delle foreste africane, coinvolgendoli in irresistibili danze della tradizione.

Per tutti

Ore 21:00

Film

I PRIMITIVI

Regia di Nick Park.

All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età della Pietra viene però travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà prende la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non aveva mai sentito parlare, a differenza dei suoi nemici, già maestri in campo grazie a Dribblo. Contro qualsiasi probabilità di vittoria e schierandosi contro il parere del prudente e saggio Barbo, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbranati cavernicoli come giocare… a calcio! Il risultato è un completo disastro. Quando però Dag recluta Ginna, energica e appassionata tifosa, le cose iniziano a migliorare. Usando come campo di allenamento i vulcani ribollenti, i geyser fumanti e le rocce dei canyon, i primitivi imparano a superare i propri limiti e a credere in sé stessi. Nonostante i tentativi di Lord Nooth di indebolire la squadra dei primitivi nascondendo segreti importanti sul loro passato, niente e nessuno riuscirà a fermarli.

Genere: animazione

Dai 4 anni in su

Martedì 5 Settembre

Ore 17:00

GIOCHI & ANIMAZIONE

A cura di Arciragazzi Lazio

Nello spazio dedicato, bambine e bambini potranno partecipare liberamente tutti i giorni a vari giochi, da fare da soli o in compagnia. Gli animatori di Arciragazzi proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

Per tutti

CARTONI ANIMALI

A cura di Perfareungioco

Laboratorio pittorico su sculture di cartapesta. I partecipanti potranno dare liberamente colore in un’azione collettiva a tutte le creazioni realizzate con cartone riciclato.

Dai 3 anni in su

LA CITTA’ DELLE ARTINGIOCO – LA NATURA NEGLI OCCHI DEGLI ARTISTI

A cura di Informadarte

E SE IL VERDE SI RIPRENDE LA CITTÀ?

Laboratorio ispirato a Paul Klee

Oggi abbiamo molta più cura degli ambienti dedicati alla natura che si trovano nelle città in cui viviamo. Ma quanto spazio e impegno dedichiamo veramente a tutelare tutti gli aspetti e gli ambiti della Natura? Quanto siamo consapevoli dell’importanza che essa ha per la nostra esistenza e per la lunga vita del pianeta intero? Ispirandoci alle tecniche di un celebre artista quale Paul Klee raccontiamo dei paesaggi immaginari che vorremmo vedere nelle città del mondo creando una cartolina di un fantastico viaggio: nasceranno così proposte di nuove relazioni tra gli elementi naturali e gli spazi cittadini.

Dai 5 anni in su

MISTER POTATO

A cura di Marzia Marino per Arciragazzi Roma

Laboratorio di giardinaggio. Creeremo insieme un simpatico personaggio dalla forma di una patata composto di terra, semi e materiali di riciclo. Sarà divertente e stimolante veder crescere i suoi capelli e potersene prendere cura.

Dai 5 anni in su

MINI RECYCLED CAR

A cura di Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità

Laboratorio di riuso creativo per la costruzione di piccole automobili o veicoli di fantasia a impatto zero. Con materiali di vario tipo che possono essere riutilizzati o riciclati, bambine e bambini vengono guidati insieme agli adulti a realizzare delle mini recycled cars che potranno portare a casa per ricordo o utilizzare per partecipare alla gara Mini Recycled Car Race, un grande gioco conclusivo che si svolgerà Sabato 9 Settembre. L’obiettivo di questa attività, che coinvolgerà team composti da bambine, bambini e adulti, è di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità come quelli della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del pianeta.

Dai 5 anni in su

LABORATORIO DI ROBOTICA – UN ROBOT PER AMICO

A cura di Marta Schiavi per Arciragazzi Roma

È un laboratorio di costruzione di piccoli robot vibranti. Attraverso materiali semplici e di riuso, i partecipanti sperimenteranno e approfondiranno la scienza dei circuiti e applicheranno con creatività i rudimenti di elettronica e fisica necessari a far funzionare i loro prototipi. Sperimenteranno inoltre lo spirito di lavoro di gruppo, la gestione degli strumenti ed il riuso dei materiali, sfruttando la semplicità e l’aspetto ludico degli strumenti che utilizzeranno. I bambini e le bambine potranno poi divertirsi nell’organizzazione di tornei tra i vari robot.

Dagli 8 anni in su

KIDS&US ROMA SAN GIOVANNI

Ore 17:00 – 19:00

Giochi in lingua inglese a rotazione: face painting, balloon modelling, tangle&tumble, building blocks, baby dance, arts&crafts, memory board game.

Da 1 a 10 anni

Ore 18:00

Mad Scientist – Dimostrazione di un esperimento scientifico in lingua inglese.

Dai 5 anni in su

Ore 18:00

GRANDI & PICCOLI!

A cura delle libraie di Ponteponente e di Carla Ghisalberti

Letture e storie dal mondo di Eric Carle.

Dai 2 anni in su

Ore 19:00

Laura Kibel – Teatro dei piedi (Lazio)

A PIEDE LIBERO

Di e con Laura Kibel

Un teatro di figura originale e magico che ha per protagonisti parti del corpo di Laura Kibel. Burattini viventi che si trasformano a vista in personaggi pieni di umanità, che amano, lottano, cantano e divertono. Le brevi storie senza parole, solo con gesto e musiche di grande impatto emotivo, affrontano temi universali come la PACE, l’amore, l’ambiente, l’inclusione.

Per tutti



Ore 21:00

Film

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

Regia di Don Hall (II), Carlos López Estrada.

Un film con Awkwafina, Cassie Steele.

Raya, una guerriera forte e coraggiosa che sa usare il kung fu per combattere, decide di partire per un viaggio alla ricerca dell’ultimo drago in grado di salvare il regno.

Genere: animazione