Dal 13 giugno al 28 luglio ritorna “Il Cinema in Piazza alla Cervelletta”

Il Piccolo America ha presentato il nuovo programma per il ritorno del Cinema nei tre siti tradizionali di Piazza San Cosimato, al Casale della Cervelletta e al Porto Turistico di Roma.

In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione sulla programmazione degli spettacoli ala Cervelletta ma non sono da trascurare le altre due piazze dove ci saranno autentiche sorprese in ogni serata.

Per prima cosa è bene puntualizzare che anche per questa rassegna tutti gli eventi sono Gratuiti. Le proiezioni inizieranno alle 21.15 e il Lunedì e Martedì l’attività sarà ferma per riposo settimanale. L’obiettivo dei Ragazzi del Piccolo Cinema America è quello di rompere il concetto di dualismo tra centro e periferia, riportare persone – in occasione delle proiezioni cinematografiche e degli incontri – a rivivere luoghi abbandonati come il Casale della Cervelletta, classificato questo anno primo tra i luoghi del cuore del FAI della Regione Lazio con 14.000 firme (contro le 2000 dei due anni prima), o confiscati alla criminalità come il Porto Turistico di Roma. Una possibilità per rendere questi luoghi, una volta vissuti, più sicuri. Altro obiettivo è quello di entrare in relazione con qualunque tipologia di pubblico di ogni età e ceto sociale, cinefili e non, permettendogli di “viaggiare” tra le tre arene, con una proposta di 104 titoli differenti e 40 incontri che possa soddisfare ogni tipo di spettatore.

Fra poco più di una settimana, giovedì 13 giugno, Matteo Garrone, Marcello Fonte, Massimo Gaudioso e Marco Spoletini inaugureranno con il film “Dogman” l’arena posta nell’area sotto il Casale della Cervelletta, dove lo scorso anno lo stesso Garrone presentò per otto domeniche consecutive tutta la sua filmografia.

“Crediamo che lo spettatore per primo debba essere considerato parte attiva della filiera cinematografica e non semplice fruitore. Il Cinema cresce con lo spirito e la partecipazione attiva del pubblico e non morirà mai se continueremo a creare occasioni d’incontro e scambio tra chi il cinema lo fa e chi lo vuole vivere” ha dichiarato Valerio Carocci, presidente dell’associazione. “Il Cinema in Piazza – ha proseguito Carocci – è una grande biblioteca pubblica, in cui ogni sera tutti quelli che vivono e attraversano la città potranno consultare contemporaneamente un’opera cinematografica differente prendendola in prestito per un’unica visione collettiva sul grande schermo”

IL PROGRAMMA AL CASALE DELLA CERVELLETTA

Retrospettiva Kim Ki-Duk

Rassegna Hayao Miyazaki e Studio Ghibli

Retrospettiva Wes Anderson

Retrospettiva Star Wars

GIOVEDì 13 GIUGNO

MATTEO GARRONE, MARCELLO FONTE, MASSIMO GAUDIOSO, MARCO SPOLETINI e il CAST presentano DOGMAN di Matteo Garrone (2018, 102 min)

VENERDì 14 GIUGNO

PAUL SCHRADER presenta TAXI DRIVER di Martin Scorsese (1976, 113 min) v.o. con sott.ita – modera ANTONIO MONDA

SABATO 15 GIUGNO

RUSHMORE di Wes Anderson (1998, 90 min) a seguire BOTTLE ROCKET di Wes Anderson (1996, 91 min)

DOMENICA 16 GIUGNO

IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL di Hayao Miyazaki (2004, 119 min)

MERCOLEDì 19 GIUGNO

THE ISLE di Kim Ki-Duk (2000, 90 min)

GIOVEDì 20 GIUGNO

Pier Lorenzo Pisano presenta Così In Terra di Pier Lorenzo Pisano (13 min) – CSC

GIOVANNI VERONESI, ELIO GERMANO e il CAST presentano L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO di Giovanni Veronesi (2013, 113 min)

VENERDì 21 GIUGNO

ARRIETTY di Hiromasa Yonebayashi (2010, 95 min)

SABATO 22 GIUGNO

DARIO ARGENTO presenta L’UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO di Dario Argento (1970, 96 min) v.o. con sott.ita

A seguire FRANCESCO ZIPPEL presenta FRIEDKIN UNCUT di Francesco Zippel (2018, 107 min)

DOMENICA 23 GIUGNO

STAR WARS: EPISODIO IV – UNA NUOVA SPERANZA di George Lucas (1977, 121 min)

MERCOLEDì 26 GIUGNO

SPRING, SUMMER, FALL, WINTER… AND SPRING di Kim Ki-Duk (2003, 103 min)

GIOVEDì 27 GIUGNO

Enrico Maria Artale presenta Il Respiro Dell’arco di Erinco Maria Artale (11 min) – CSC

I TENENBAUM (The Royal Tenenbaums) di Wes Anderson (2001, 109 min)

VENERDì 28 GIUGNO

PRINCESS MONONOKE di Hayao Miyazaki (1997, 133 min)

SABATO 29 GIUGNO

LE AVVENTURE ACQUATICHE DI STEVE ZISSOU di Wes Anderson (2004, 118 min)

DOMENICA 30 GIUGNO

STAR WARS EPISODIO V – L’IMPERO COLPISCE ANCORA di Irvin Kershner (1980, 124 min)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

FERRO 3 di Kim Ki-Duk (2004, 88 min) a seguire TIME di Kim Ki-Duk (2006, 97 min)

GIOVEDì 4 LUGLIO

Francesco Ferrari presenta Fukinagashi di Francesco Ferrari (18 min) – S. Volontè

GABRIELE MAINETTI, CLAUDIO SANTAMARIA e il CAST presentano LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT di Gabriele Mainetti (2015, 118 min)

VENERDÌ 5 LUGLIO

I RACCONTI DI TERRAMARE di Goro Miyazaki (2006, 115 min)

SABATO 6 LUGLIO

IL TRENO PER IL DARJEELING (The Darjeeling Limited) di Wes Anderson (2007, 91 min)

DOMENICA 7 LUGLIO

STAR WARS: EPISODIO VI – IL RITORNO DELLO JEDI di Richard Marquand (1983, 132 min)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Omaggio ad Agnès Varda

JR presenta VISAGES VILLAGES di Agnès Varda e JR (2017, 89 min) v.o. con sott.ita

GIOVEDì 11 LUGLIO

Giulia Cacchioni presenta Saul Wash di Giulia Cacchioni (14 min) – S. Volontè

DIEGO BIANCHI e MEDICI SENZA FRONTIERE presentano #CongoTour di Diego Bianchi (2018, versione integrale)

VENERDÌ 12 LUGLIO

FANTASTIC MR. FOX di Wes Anderson (2009, 88 min)

SABATO 13 LUGLIO

MOONRISE KINGDOM di Wes Anderson (2012, 94 min)

DOMENICA 14 LUGLIO

STAR WARS: EPISODIO I – LA MINACCIA FANTASMA di George Lucas (1999, 133 min)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

ARIRANG di Kim Ki-Duk (2011, 100 min)

GIOVEDì 18 LUGLIO

Marcello Caporiccio presenta Alma di Marcello Caporiccio (14 min) – S. Volontè

MATTEO BOTRUGNO, DANIELE COLUCCINI e VINICIO MARCHIONI presentano IL CONTAGIO di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini (2017, 105 min)

VENERDÌ 19 LUGLIO

LA COLLINA DEI PAPAVERI di Goro Miyazaki (2011, 92 min)

SABATO 20 LUGLIO

THE GRAND BUDAPEST HOTEL di Wes Anderson (2014, 100 min)

DOMENICA 21 LUGLIO

STAR WARS: EPISODIO II – L’ATTACCO DEI CLONI di George Lucas (2002, 142 min)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

PIETÀ di Kim Ki-Duk (2012, 104 min)

GIOVEDì 25 LUGLIO

Giansalvo Pinocchio presenta Rotten Goods di Giansalvo Pinocchio (14 min) – S. Volontè

MASSIMILIANO BRUNO e il CAST presentano NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE di Massimiliano Bruno (2011, 95 min)

VENERDÌ 26 LUGLIO

SI ALZA IL VENTO di Hayao Miyazaki (2013, 126 min)

SABATO 27 LUGLIO

ISLE OF DOGS di di Wes Anderson (2018, 101 min)

DOMENICA 28 LUGLIO

STAR WARS: EPISODIO III – LA VENDETTA DEI SITH di George Lucas (2005, 140 min)

Antonio Barcella