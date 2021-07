Dal 16 luglio il Villaggio dello Sport al Cine Village Talenti

Per il terzo anno consecutivo, lo sport sarà un compagno di viaggio che animerà il Cine Village Talenti prima, durante e dopo le proiezioni. Il CONI Lazio, grazie al protocollo d’intesa “CONI e Regione, compagni di sport”, siglato con la Regione Lazio, sarà presente per quattro week end, a partire da venerdì 16 luglio, all’interno della rassegna cinematografica e culturale con il Villaggio dello Sport. Dal pomeriggio inoltrato fino a tarda sera, ci sarà la possibilità per i cittadini di ogni età di divertirsi nelle postazioni sportive allestite per l’occasione, dove istruttori qualificati di Federazioni e Enti di promozione sportiva saranno a disposizione per far praticare gratuitamente lo sport in tutta sicurezza. Ogni week end si alterneranno le discipline sportive, per consentire a grandi e piccoli di poter conoscere anche quegli sport meno noti. Il primo appuntamento, nel week end del 16-18 luglio, sarà dedicato all’hockey su prato, canottaggio con il simulatore, tennis tavolo, basket, dama, calcio e biliardino.

