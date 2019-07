Dall’8 al 17 luglio Fumetti e illustrazione con Tumulto Creativo – Artisti con il fuoco dentro

Parco Schuster 2019, la seconda edizione del festival plastic free di Roma, dall’8 al 17 luglio prosegue portando all’ombra della Basilica di San Paolo due giorni di fumetto e animazione con Tumulto Creativo (8-9 luglio), in compagnia di matite come Zuzu, LRNZ, Di Sepio, Laura Scarpa, Mazzetti, Dottor Pira, e ancora, nel segno dell’ironia, dell’impegno e della musica, un’eclettica programmazione: Pippo Sowlo (11 luglio), Lillo e i Vagabondi (12 luglio), Swing Valley Band (14 luglio), Teatro Patologico (15 luglio) e Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band (17 luglio).

Tumulto Creativo – Gli artisti con il fuoco dentro è il minifestival di Illustrazione e fumetto all’interno del Festival Parco Schuster nelle serate dell’8 e 9 luglio. Incontri e talk con i giovani creativi delle scuole romane IED, SRF, IAC e CSC. Saranno presenti ospiti di eccezione: Lorenza di Sepio, Zuzu, LRNZ, Laura Scarpa, Sarah Mazzetti e Dottor Pira. Disegno Live e tanta creatività che si conclude entrambe le serate con Dj Set fino alle 02:00. A cura di Fabbio Conduebbi.

Dopo la due giorni di Tumulto Creativo, a Parco Schuster l’11 luglio si prosegue con l’ironia e il gioco con Pippo Sowlo. In realtà pseudonimo di due ragazzi, Filippo e Carlo, originari del quartiere di Torre Gaia di Roma, Pippo Sowlo è nome di punta della scena trap indipendente romana. A seguire il concerto, la serata andrà avanti con il dj set di Push Pop! Generation.

Ancora risate e musica a Parco Schuster il 12 luglio con Lillo e i Vagabondi: un concerto capitanato dall’istrionico Lillo Petrolo che ripercorre grandi Hit del Rock energizzate dalle coreografie di Cristina Pensiero, alternate da pezzi originali e intrattenimento comico. Un “varietà musicale” che mira a mischiare tre elementi primari: musica, danza e comicità. Un omaggio alla musica Rock gestito in chiave ironica.

Il 14 luglio, spazio alla Swing Valley Band con la seconda delle tre domeniche dedicate al mondo dello swing in cui il festival torna indietro nel tempo e si colora delle atmosfere degli anni ’30.

A Parco Schuster il 17 Luglio arriva in concerto il Maestro Franco Micalizzi con la Big Bubbling Band per offrire al pubblico la suggestiva e nostalgica alchimia di alcune delle numerose colonne sonore da lui composte e che da Quentin Tarantino a Clucher hanno segnato la storia della musica nel cinema.

Uno spettacolo unico nel quale alla memoria del passato si affianca una continua volontà di rinnovamento e adattamento a un presente in costante movimento. Franco Micalizzi, da ultimo vincitore del “Premio Apoxiomeno 2017 Categoria Musica”, si è distinto nella sua cinquantennale carriera per l’eclettismo, la poliedricitá e l’innovazione, affermandosi come indiscusso punto di riferimento nel suo ambito artistico.

Il riconoscimento internazionale più rilevante al Maestro è rappresentato dalla collaborazione con Quentin Tarantino, che ha utilizzato i temi di Micalizzi per “Django Unchained” e “Grindhouse ~ A prova di morte”.

PROGRAMMA PARCO SCHUSTER 2019

8-9/07/2019 Tumulto Creativo

11/07/2019 Pippo Sowlo + Push Pop! Generation

12/07/2019 ingresso gratuito – Lillo e i Vagabondi

13/07/2019 ingresso gratuito – Comemammamhafatto

14/07/2019 ingresso gratuito – Swing Valley Band

15/07/2019 Dario D‘Ambrosi Teatro patologico (giornata di beneficenza)

17/07/2019 ingresso gratuito – Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band

19/07/2019 ingresso gratuito – Emilio Stella

20/07/2019 ingresso gratuito – Beer Brodaz + Borghetta Stile

25/07/2019 ingresso gratuito – Cor Veleno

01/08/2019 ingresso gratuito – Rino Gaetano Band

08/08/2019 ingresso gratuito – Bamboo + Push Pop! Generation

04/08/2019 ingresso gratuito – Med Free Orkestra

11/08/2019 ingresso gratuito – Michele Ascolese: il suonatore Faber