“Dalla Monarchia alla Repubblica”, un ciclo di incontri al Bibliopoint Perlasca

Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 17,30 presso il Bibliopoint Perlasca in via Barelli 7 a Pietralata si terrà il primo incontro di un un ciclo di sette incontri in vista dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.

Il primo incontro avrà per tema: “L’Italia pre-unitaria ed il ruolo di Casa Savoia”

Il ciclo di eventi “Dalla Monarchia alla Repubblica” si articolerà nei mesi del 2025 e del 2026 con incontri che vogliono raccontare il passaggio dalla monarchia alla Repubblica con tappe successive di avvicinamento alla data del 2 giugno 1926 (80° Anniversario).

Nella locandina seguente tutte le date degli appuntamenti.

