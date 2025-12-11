DAN24RE 2025 – La maratona di danza di 24 ore a sostegno dei diritti umani

La Trust ASD, associazione sportiva dilettantistica attiva nel Municipio VII, annuncia la quinta edizione di DAN24RE, la maratona di 24 ore di danza dedicata alla raccolta fondi a sostegno dei diritti umani.

L’evento si terrà dalle ore 18:00 del 13 dicembre alle ore 18:00 del 14 dicembre 2025 presso la sede dell’associazione, all’interno del Centro Commerciale Petrocelli in via B. Petrocelli 240, Roma.

L’ingresso è libero con offerta e l’evento sarà trasmesso integralmente in diretta streaming.

Cos’è DAN24RE

DAN24RE è un evento unico nel panorama italiano: 24 ore consecutive di danza, improvvisazione e performance dal vivo, durante le quali un gruppo di ballerine e ballerini si alterna senza interruzione.

L’iniziativa, nata per coniugare arte e solidarietà, mira a sensibilizzare il pubblico sui temi dei diritti umani attraverso la potenza e la continuità del movimento.

Le 24 ore saranno accessibili gratuitamente (eccetto la fascia notturna 23:00–7:00) e disponibili anche online tramite streaming integrale sul sito www.dan24re.it, su Twitch e sui canali social della Trust ASD.

Nelle prime quattro edizioni, DAN24RE ha sostenuto Save the Children Italia, Medici Senza Frontiere Italia e Bulli Stop, coinvolgendo centinaia di presenze e migliaia di utenti online.

Beneficiario ufficiale 2025: Nonna Roma

L’edizione 2025 sostiene Nonna Roma, associazione di mutualismo sociale nata nel 2017 che opera nel contrasto alle disuguaglianze attraverso la distribuzione di generi alimentari, servizi di supporto, sportelli sociali, progetti educativi e iniziative culturali.

Nonna Roma rappresenta un punto di riferimento per famiglie, giovani e cittadini in difficoltà sul territorio romano, promuovendo solidarietà concreta e comunità attiva.

Tutto il ricavato della maratona sarà devoluto a Nonna Roma.

Partner culturale 2025: Equi-Libristi

DAN24RE si arricchisce quest’anno della collaborazione con Equi-Libristi, associazione culturale che promuove la lettura, il libero scambio di libri e la diffusione della cultura accessibile.

Per sostenere la maratona, Equi-Libristi ha messo a disposizione 50 libri che il pubblico potrà ritirare in cambio di un’offerta: un gesto simbolico che unisce cultura, solidarietà e partecipazione attiva.

Le modalità di partecipazione

Il pubblico potrà contribuire alla raccolta fondi attraverso tre canali:

● Offerta libera all’ingresso, per chi seguirà l’evento in presenza

● Donazioni online, direttamente dal sito ufficiale della maratona

● Asta benefica, nell’ultima ora dell’evento, con oggetti ed esperienze messe all’asta a scopo solidale

L’edizione 2025: obiettivi e contenuti

L’evento prevede:

● 24 ore non-stop di danza, improvvisazione e ricerca del movimento

● performance, ospiti e interventi artistici

● un dialogo costante tra danza, comunità e impegno sociale

Gli obiettivi principali sono:

● valorizzare la danza come strumento di crescita personale e collettiva

● rafforzare il ruolo dell’arte nel territorio del Municipio VII

● coinvolgere nuove generazioni e nuovi pubblici

● consolidare DAN24RE come appuntamento culturale stabile nella città di Roma

«Mettiamo a disposizione 24 ore della nostra danza – dichiara la Direzione Artistica della Trust ASD – per sostenere chi ogni giorno difende la dignità delle persone. Creatività, sudore e comunità diventano gesto concreto. Con Nonna Roma ed Equi-Libristi questa edizione assume un valore ancora più profondo»,

La Trust ASD è un’associazione dedicata a danza e teatro, con oltre 300 tesserati. Ha portato in tournée lo spettacolo The Cube, presentato al Senato della Repubblica e vincitore del bando La Pelanda.

La missione della scuola è formare artisti e individui capaci di unire espressione, consapevolezza e impegno sociale.

Info: Trust ASD – Ufficio Stampa DAN24RE segreteria@trustasd.com tel. 379 14 78 413 – Via B. Petrocelli 240, Roma

