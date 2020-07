Diamo una mano alla Primula

La Primula è una Onlus che si occupa di inclusione delle persone con disabilità nel quartiere di “Centocelle” a Roma e da circa sette anni svolge la sua “mission” in un casale con un grande giardino in via Alfredo Covelli 12/14 a Roma (traversa di Via G.B.Valente).

La cura del giardino è molto onerosa e ogni anno appena arriva la primavera ci si ritrova con l’erba alta e spesso si deve ricorrere a qualche azienda esterna.

La richiesta è questa:

“Attraverso il Tuo sostegno – informano i volontari della Primula – vorremmo acquistare un Trattorino Tosaerba (il costo è di circa 1600,00 euro) e una Casetta di Legno (il costo è di circa 900,00 euro) per riporre il trattorino e gli attrezzi di giardinaggio. Quindi l’obiettivo della nostra raccolta fondi è quello di raggiungere un budget complessivo di 2500,00 euro entro il 31 dicembre 2020 per poter poi, con il nuovo anno, acquistare i due prodotti.

Se riusciremo a raggiungere il budget della raccolta fondi, verrà creata apposita pagina web sul nostro sito con l’avvenuta messa in opera dei prodotti e una sezione dedicata a chi ha sostenuto il progetto. Se non dovessimo raggiungere il budget ti restituiremo l’importo versato.Per questo motivo vorremo chiedere una sottoscrizione versando una donazione sul nostro conto-corrente bancario:

LA PRIMULA ODV

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT16X0538703213000065269937

Causale: “EROGAZIONE LIBERALE IN FAVORE DI ONLUS”

La donazione può essere deducibile dal reddito. Naturalmente per aver diritto a tale deducibilità la donazione deve essere effettuata con bonifico bancario.

In cambio abbiamo pensato di regalarti qualcosa che abbiamo prodotto e produciamo:

10,00 euro: un disegno degli utenti dell’Associazione;

20,00 euro: un disegno degli utenti più un DVD di uno spettacolo dell’Associazione;

50,00 euro: un DVD di uno spettacolo dell’Associazione più una maglietta associativa;

100,00 euro: un invito per due persone al galà di fine raccolta fondi più una maglietta associativa;

500,00 euro: un invito per due persone al galà di fine raccolta fondi più un disegno degli utenti, più una maglietta associativa e ringraziamento personale da ogni membro dell’Associazione.

RicordaTi di comunicare al nostro indirizzo e-mail: ass.laprimula@virgilio.it o al nostro telefono: 329.64.13.318, l’avvenuta donazione, il nome e il cognome, l’indirizzo e-mail, il contatto telefonico e il tuo indirizzo di posta ordinaria. Così da inviarTi il regalo per la donazione effettuata e informarTi di tutti i progressi della raccolta fondi e della sua concreta realizzazione. Sottoscrivendo la donazione si accetta quanto spiegato sopra. Il tutto sarà trattato secondo le disposizioni attuali per la protezione dei dati personali.”