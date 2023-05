Donazione sangue a Colli Aniene 

Una settimana di solidarietà per Colli Aniene. Sarà possibile donare il sangue presso l’autoemoteca della Croce Rossa in due appuntamenti altrettanto importanti.

Il primo è previsto nella mattinata di domenica 4 giugno nel tradizionale incontro con l’autoemoteca parcheggiata davanti alla parrocchia di Santa Bernadette Soubirous di viale Franceschini.

A questo si aggiunge l’invito del IV Municipio per il martedì 6 giugno (dalle 7,45 alle 11,45) che, in collaborazione con la Croce Rossa del IV gruppo, organizza la donazione del sangue presso la scuola dell’Infanzia Sommovigo (situata in via Sommovigo 37).

«Questa possibilità di salvare una vita, – comunica la Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni – è aperta a tutta la cittadinanza, previa iscrizione a questa mail anna.tomassini@comune.roma.it . Una collaborazione che nasce dalla voglia di essere utili e sostenere una problematica atavica della nostra regione: la mancanza di sangue. Venite a fare la differenza e fate girare! Anche perché prepareranno la colazione i ragazzi dell’Alberghiero Vespucci, con ciambelloni, succhi, torte e caffè.»

Noi vi ricordiamo che il bisogno di sangue è in continuo aumento su tutto il territorio italiano in parallelo con la crescita dei bisogni e di tutti quei servizi che utilizzano sangue nei processi di cura. È una fonte di vita rinnovabile: lo si può donare regolarmente senza problemi poiché l’organismo lo reintegra molto velocemente. Le procedure riguardo alla donazione e all’utilizzo con le trasfusioni del sangue raccolto sono molto rigorose e sicure, sottoposte a continue verifiche di qualità.

Per qualsiasi dubbio o altre informazioni fare riferimento al sito della Croce Rossa o a quello di Salute Lazio.