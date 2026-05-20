Donazione sangue all’Istituto Croce-Aleramo

Donare sangue è un gesto che può salvare una vita. L’IIS Croce-Aleramo, in collaborazione con DONATORINATI LAZIO ODV – Associazione Volontari della Polizia di Stato Regione Lazio – promuove una giornata dedicata alla donazione del sangue Giovedì 28 maggio dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Davanti all’Istituto sarà presente l’autoemoteca DONATORINATI LAZIO con equipe medica del Policlinico “Tor Vergata” di Roma.

L’iniziativa è aperta a studenti e studentesse maggiorenni, personale scolastico, famiglie e cittadini che desiderano compiere un gesto concreto di solidarietà. Per prenotare la donazione gli studenti maggiorenni possono compilare il Google Form presente sulla registro elettronico

Famiglie, cittadini e personale scolastico potranno, invece, contattare tramite WhatsApp il Presidente ADVPS Lazio, dott. Luca Repola, al numero 339 1136030, per organizzare gli appuntamenti.

Sul sangue donato saranno effettuati esami clinici i cui risultati verranno inviati direttamente al donatore.

Per poter donare, è necessario essere in buona salute e fare una leggera colazione evitando latte e derivati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza