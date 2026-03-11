“Donne in cattedra”: al Liceo Kant una mattinata di storie, coraggio e futuro

Una mattinata intensa, fatta di ascolto, dialogo e ispirazione. Mercoledì 11 marzo 2026 il Liceo Statale Immanuel Kant di Roma ha ospitato l’edizione 2026 di “Donne in cattedra”, l’iniziativa organizzata dall’associazione “Noi Torpigna OdV” che ogni anno porta nelle aule testimonianze di donne impegnate in diversi ambiti professionali.

Per qualche ora le classi si sono trasformate in spazi di confronto aperto, dove le esperienze di vita reale hanno incontrato la curiosità e le domande degli studenti.

Protagoniste della giornata sono state donne che, attraverso il proprio percorso umano, formativo e lavorativo, hanno raccontato come nascono le scelte, come si affrontano gli ostacoli e quanto sia importante credere nelle proprie possibilità.

Gli incontri si sono svolti in piccoli gruppi, con interventi di circa venti minuti. Un formato che ha favorito un dialogo diretto e spontaneo tra ospiti e studenti.

Le relatrici hanno ripercorso le tappe del proprio cammino: da quando avevano la stessa età dei ragazzi seduti tra i banchi, fino alle esperienze che oggi definiscono il loro presente professionale.

Tra i temi più sentiti della mattinata c’è stato anche quello dell’orientamento, affrontato attraverso il contributo di docenti e ricercatrici provenienti da alcune delle più importanti università e centri di ricerca della capitale.

Le loro testimonianze hanno offerto agli studenti uno sguardo concreto sulle opportunità di studio e di lavoro, ma anche sulle sfide ancora presenti nel percorso delle donne in ambito accademico e scientifico.

La giornata si è articolata in tre blocchi di incontri, intervallati da due pause, che hanno permesso a molte classi di partecipare e confrontarsi con le ospiti.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato anche il contributo degli studenti volontari delle classi terze del liceo, che hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione degli incontri.

“Donne in cattedra” si è confermato così non solo un evento scolastico, ma un momento di crescita collettiva.

Un’occasione per ricordare che le storie, quando vengono condivise, possono diventare strumenti potenti: capaci di abbattere stereotipi, accendere nuove prospettive e aiutare i più giovani a immaginare il proprio futuro con maggiore consapevolezza.

