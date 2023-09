Due eventi del V Municipio per Anna Magnani

Il V Municipio ha organizzato due eventi speciali per omaggiare l’arte, la persona e la carriera della grande Anna Magnani, a 50 anni dalla sua scomparsa.

Il 26 settembre 2023 si terrà presso la Casa della Cultura dalle 18.30 un concerto di stornelli romaneschi e ballate presenti nei film di Nannarella.

Il 28 settembre alle ore 18.00 presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis sarà lanciato il concorso letterario “Nannarella al V Municipio” a cui potranno partecipare i soli residenti del municipio.

Categoria Scuole del V Municipio (ragazzi) – Il premio per il racconto vincitore e per tutta la classe dell’autore o autrice sarà una degustazione di gelato al Palazzo del Freddo del valore di 300 euro;

Due categorie per la competizione letteraria:

Categoria Residenti del V Municipio (adulti): il premio per il vincitore sarà il primo livello di un corso di scrittura della scuola Genius, del valore di 450 euro.

Una giuria di editor e scrittori valuterà gli elaborati e individuerà un vincitore per ogni categoria in gara: l’appuntamento è in autunno, con una grande festa alla quale sarete tutti invitati.