Due iniziative del Fogolar Furlan di Roma

Il Fogolar Furlan di Roma, in sala Roma in via Ulisse Aldrovandi 16 – 2 Piano, organizza il 2 febbraio 2024 alle ore 18:00 una conferenza dal titolo: Guido Veroi: una impronta friulana a Roma, a cura del dott. Federico Chiapolino.

Per prenotarsi all’evento in sala sarà necessario scrivere il proprio nominativo con nome e cognome, entro venerdì 26 Gennaio 2024 all’email: fogolaroma@gmail.com

La conferenza sarà completata dalla visita guidata alla Porta Paolina e alla Basilica San Paolo il giorno dopo. Appuntamento il 3 febbraio alle 10:00 presso l’ingresso principale della Basilica.

Costo della visita 10 euro (+2 euro auricolari). Prenotazione entro il 1/2/24 scrivendo a: federico.chiapolino@gmail.com