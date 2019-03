È venuto a mancare Mauro Magini, pezzo importante del Casale di Aguzzano

È venuto a mancare Mauro Magini. Ne da notizia il Coordinamento di Aguzzano.

“Con grande, immenso, indescrivibile dolore scriviamo un post che non avremmo mai voluto scrivere.

Questa notte ci ha lasciati Mauro Magini. Padre, compagno, uomo di grande valore e pezzo importante del Casale. Sempre sorridente, sempre disponibile con tutti, sempre presente in tutti i momenti di gioia, di festa, di tristezza, di lotta, contagiava tutti con il suo entusiasmo e il suo amore per la vita.

Cercheremo, nel nostro piccolo, di far sì che il suo sorriso continui a vivere in ogni attività, in ogni laboratorio, in ogni vertenza, in ogni piccolo gesto. Ogni giorno.

Ci stringiamo forte intorno alla famiglia di Mauro, alla compagna Loredana, ai figli Dario e Marta.

Per l’ultimo saluto, domani 13 marzo 2019 mattina dalle 10 alle 12 sarà esposto presso la camera ardente dell’ospedale Pertini.

A seguire, dalle 12:30, come da sua volontà, potremmo fargli tutti e tutte un saluto al Casale, in via Gina Mazza angolo via Paternò di Sessa, mangiando e bevendo qualcosa in sua memoria.

Ciao Mà, che la terra ti sia lieve”.