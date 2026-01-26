Ecco il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di gennaio e febbraio
In via Vincenzo Barelli 7 a Pietralata
Ecco di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di gennaio e febbraio 2026.
TiPiattIVi APS (Roma): Un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.
28 gennaio – LAB circolo di lettura
Il libro scelto per questo mese è “La concessione del telefono” di Andrea Camilleri
Il gruppo di lettori del Bibliopoint si incontrano per festeggiar il centenario + 1 della nascita del grande scrittore siciliano. (prossimo incontro 25 febbraio)
11 febbraio – 17.30 – CICLO DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
Sette incontri di avvicinamento all’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana Quinto incontro: Le cose buone del fascismo: bugie o verità Analisi storica per distinguere tra realtà e propaganda il ventennio fascista.
18 febbraio – 17.30 – PRESENTAZIONE LIBRO 11 SETTEMBRE 1973
IL CASO di Assunta Antonini Marco Biondi e l’autrice Assunta Antonini, ci racconteranno del colpo di stato in Cile e delle vicende di due giovani. Letture di M.Teresa Pindilli. locandina
AIUTO COMPITI
In collaborazione con Liberi Nantes ASD APS offriamo supporto allo studio tutta la settimana per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
– lunedì: primaria 16,30 – 18,30
– mercoledì: secondaria 15,00 – 17,00
– venerdì: primaria 16,30 – 18,30; secondaria 15,00 – 17,00
Il martedì e giovedì l’aiuto compiti si sposta al Campo XXV Aprile di via Marica 80
GIOVEDI’ Il GIOVEDI’ DEI PICCOLI
Primo appuntamento giovedì 12 febbraio
Letture per ridere con i più piccoli (0-6 anni). locandina
VENERDI’ ITALIANO L2 per Adulti
Il Venerdì pomeriggio, ore 16,30 – 18,30, è dedicato ai corsi di Italiano L2 per stranieri adulti. locandina
SABATO CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO
Il sabato pomeriggio sarà dedicato al gioco del burraco. Info: tipiattivi@libero.it
…E ANCORA
CARNEVALE DI COMUNITA’ E ATTIVITA’ con A-Lata la Comunità Educante di Pietralata
————
BIBLIOPOINT PERLASCA – Aperture Ordinarie e Straordinarie
Aperture Ordinarie
Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenzeAperture Straordinarie
Il Progetto “Scuole Aperte“, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.