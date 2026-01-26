Ecco il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di gennaio e febbraio

Ecco di seguito il programma delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI del mese di gennaio e febbraio 2026.

TiPiattIVi APS (Roma): Un’associazione nata nel 2011 per animare il Bibliopoint Perlasca a Pietralata, focalizzata sulla cultura, reti solidali e cittadinanza attiva.

28 gennaio – LAB circolo di lettura

Il libro scelto per questo mese è “La concessione del telefono” di Andrea Camilleri

Il gruppo di lettori del Bibliopoint si incontrano per festeggiar il centenario + 1 della nascita del grande scrittore siciliano. (prossimo incontro 25 febbraio)

Sette incontri di avvicinamento all’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana Quinto incontro: Le cose buone del fascismo: bugie o verità Analisi storica per distinguere tra realtà e propaganda il ventennio fascista.

IL CASO di Assunta Antonini Marco Biondi e l’autrice Assunta Antonini, ci racconteranno del colpo di stato in Cile e delle vicende di due giovani. Letture di M.Teresa Pindilli. locandina

In collaborazione con Liberi Nantes ASD APS offriamo supporto allo studio tutta la settimana per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

– lunedì: primaria 16,30 – 18,30

– mercoledì: secondaria 15,00 – 17,00

– venerdì: primaria 16,30 – 18,30; secondaria 15,00 – 17,00

Il martedì e giovedì l’aiuto compiti si sposta al Campo XXV Aprile di via Marica 80

GIOVEDI’ Il GIOVEDI’ DEI PICCOLI

Primo appuntamento giovedì 12 febbraio

Letture per ridere con i più piccoli (0-6 anni). locandina

VENERDI’ ITALIANO L2 per Adulti

Il Venerdì pomeriggio, ore 16,30 – 18,30, è dedicato ai corsi di Italiano L2 per stranieri adulti. locandina

SABATO CIRCOLO DEL BIBLIOBURRACO

Il sabato pomeriggio sarà dedicato al gioco del burraco. Info: tipiattivi@libero.it

…E ANCORA

CARNEVALE DI COMUNITA’ E ATTIVITA’ con A-Lata la Comunità Educante di Pietralata

Aperture Ordinarie

Nel rispetto del calendario scolastico dell’IC Palombini, il Bibliopoint Perlasca di via Barelli 7 è aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30, per incontri/studio/conferenzeAperture Straordinarie

Il Progetto “Scuole Aperte“, in collaborazione con l’IC Palombini, permette l’apertura straordinaria del Bibliopoint Perlasca i pomeriggi, la sera e nei weekend anche quando la scuola è chiusa

