Ecoforum nazionale di Legambiente: nel Lazio i comuni campioni del riciclo

Differenziare bene si può. E nel Lazio c’è chi lo fa così bene da meritarsi un premio nazionale.Si è concluso oggi a Roma il nuovo Ecoforum nazionale di Legambiente, l’evento che ogni anno mette in vetrina le eccellenze italiane nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata. E tra i protagonisti dell’edizione 2025, anche diversi comuni del Lazio, che si sono distinti per numeri record e buone pratiche ambientali.

La parte del leone, come spesso accade, l’ha fatta la provincia di Frosinone: ben sei comuni sotto i 5.000 abitanti hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale di Legambiente.

In cima alla classifica, Sant’Ambrogio sul Garigliano, con un’eccellente 79,9% di raccolta differenziata e appena 52,2 chili di secco residuo all’anno per abitante. Lo seguono, come modelli da imitare, San Giovanni Incarico, Vallecorsa, Colle San Magno, Vico nel Lazio e Castelnuovo Parano.

Tra i centri di media grandezza (5.000-15.000 abitanti) si distingue Sacrofano, vicino Roma, con un solido 81,8% di RD e 66,9 kg/abitante/anno di rifiuto secco. A premiarlo, anche il dato costante nel tempo. Bene anche Castelnuovo di Porto, premiato con il 76,6% e 71,2 kg/abitante/anno.

Tra i comuni più grandi (sopra i 15.000 abitanti), a spiccare è Genzano di Roma, che raggiunge un notevole 84% di raccolta differenziata, con soli 66,6 kg di rifiuto secco pro-capite all’anno. Numeri che dimostrano come anche nei centri urbani più complessi sia possibile puntare alla sostenibilità.

“Grazie ai cittadini, alle amministrazioni e alle aziende che ogni giorno lavorano sul campo. Questi premi non sono solo medaglie, ma una spinta concreta per tutto il Lazio, anche per quei territori ancora in affanno”, ha sottolineato Maria Domenica Boiano, direttrice di Legambiente Lazio.

Ma non finisce qui. Durante l’Ecoforum sono arrivati anche i riconoscimenti dei consorzi nazionali per le raccolte speciali:

Aprilia ha ricevuto il premio di COREVE per la raccolta del vetro ,

Cisterna di Latina ha vinto il premio COMIECO per la raccolta di carta e cartone ,

Sperlonga è stata premiata da CONOE per la raccolta degli oli esausti dalle imbarcazioni ,

Castelnuovo di Porto ha ricevuto anche il premio ERION WEEE per la gestione dei RAEE, i rifiuti elettronici.

Un mosaico virtuoso che racconta una regione che cambia, che si impegna, che dimostra che l’economia circolare non è solo uno slogan, ma una pratica possibile. Soprattutto se si parte dal basso.

E Legambiente rilancia: “Ora servono impianti, assistenza tecnica ai piccoli comuni, e una guerra aperta contro gli abbandoni e i traffici illeciti di rifiuti”.

La strada è lunga, ma il Lazio ha già messo il piede sull’acceleratore.

