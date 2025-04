Elena Matteucci (pianoforte) al Museo Nena

Giovedì 17 aprile 2025 alle 19 si esibirà presso il Museo Nena, in via Edoardo D’Onofrio 35, la strepitosa pianista Elena Matteucci, che eseguirà un programma basato su musiche di Liszt, Chopin, Brahms e Mendelssohn.

In chiusura, suonerà a quattro mani la “Petite Suite” di Debussy in duo con Sara Matteo.

Un ottimo modo per inaugurare il nuovo pianoforte della struttura, sempre più un centro di cultura per il quartiere e il territorio di Roma est e non solo.

