Elezioni FIPAV Lazio: verso l’Assemblea del 15 marzo

Si avvicina il momento del voto per il prossimo Comitato Regionale della Federazione italiana Pallavolo (FIPAV) del Lazio e la squadra guidata da Massimo Moni – dopo aver ufficializzato la candidatura nelle scorse settimane – sta proseguendo a ritmo quotidiano gli incontri con le società sul territorio, accogliendo suggerimenti e proposte per rendere sempre più condiviso il programma che guiderà il futuro mandato.

Massimo Moni, candidato Presidente, e i candidati consiglieri: Benedetto Rocco, Viviana Marozza, Antonietta Epifanio, Alberto Di Blasi, Luigi Dell’Orso, Enrico Onofrj e Paolo Brescia, infatti, stanno svolgendo incontri con le società, i dirigenti, i tecnici e gli atleti a livello regionale e nel contesto dei comitati territoriali di Roma, Latina, Viterbo e Frosinone, per affrontare con loro i nodi salienti delle proposte programmatiche, per mettere nelle condizioni le realtà del territorio laziale di esprimere un voto consapevole e informato.

“Crediamo che la forza della squadra che rappresentiamo risieda nell’ascolto, nel confronto e nella condivisione delle idee. Abbiamo voluto incontrare tante società in queste settimane per raccontare la nostra visione e ascoltare le loro priorità. Solo così possiamo davvero costruire insieme il domani” commenta Massimo Moni.

In particolare, una versione “aperta” del programma è stata presentata alla fine della scorsa settimana nel corso di un evento pubblico presso il Centro Don Orione di Roma: “La forza delle idee che la nostra squadra porta con sé, il nostro lavoro per una pallavolo regionale più inclusiva, partecipata e proiettata al futuro sono state oggetto della presentazione svolta venerdì, nella quale abbiamo messo in evidenza lo spirito con cui vogliamo lavorare, una volta ricevuta la fiducia delle società, per il bene del nostro movimento pallavolistico regionale” – ha chiosato il candidato presidente, Moni.

A disposizione di tutti, inoltre, viene promossa dai candidati una versione “in pillole” del programma elettorale, disponibile – nelle varie “puntate” a cadenza giornaliera – sull’account Facebook della squadra a sostegno di Moni

Prosegue così un percorso di ascolto e confronto aperto a tutte le società, che culminerà con il voto del 15 marzo , con l’obiettivo di rendere la pallavolo del Lazio protagonista del proprio futuro.

