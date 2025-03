“Elogio del 3” di Vincenzo Luciani al Museo Nena

L’Associazione culturale Periferie in collaborazione con Associazione Nuovo Fidia-Museo Nena, Giovedì 27 marzo 2025 ore 19,30, presso il Museo Nena, in via Edoardo D’Onofrio 35, Roma Colli Aniene, organizzano la presentazione del libro Elogio del 3 di Vincenzo Luciani.

Introduce Luigi Matteo

Conversano con l’Autore

Domenico Coratella, presidente Università Popolare “Michele Testa” Aps

Maurizio Rossi, Redazione Periferie

Intermezzi musicali del Coro Prisma diretto dal Maestro Michele Micarelli

L’AUTORE

VINCENZO LUCIANI, nato a Ischitella (FG) nel 1946 è emigrato giovanissimo in Umbria, poi a Torino dove si impegna nel giornalismo e nel sociale e dal 1971 al 1975 è consigliere comunale. Nel 1975 si trasferisce a Roma svolgendo attività di giornalista, editore, poeta, promotore ed animatore culturale, sociale e sportivo. Dirige il mensile “Abitare A”, da lui fondato nel 1987, e la rivista di poesia “Periferie”.

È del 1985 il suo primo libro di poesie in lingua Il paese e Torino (Roma, Salemi Editore). Ha pubblicato: Vocabolario ischitellano (1994); Ischi­tella. Guida storica, proverbi, detti, filastrocche, in­dovinelli e soprannomi (1995); I frutte cirve. Poesie in dialetto garganico di Ischitella, FG (1996); Poesie e canzoni ischitellane (1996); Frutte cirve e ammature. Poesie dialettali (2001); Il grano-il pane-la cruedda (2002); Tor Tre Teste ed altre poesie:1968-2005, in lingua e in dialetto (2005); La cruedda, poesie in dia­letto (2012); Straloche / Traslochi (2017) e Vanzature / Avanzi, poesie in lingua e in dialetto (2019).

Nel 2022 ha pubblicato La mia Roma a piedi e Poeti di paesi e di città (saggi critici su poeti in lingua e in dia­letto). Dal 2005 al 2012 ha condotto ricerche sui dialetti del Lazio, i cui risultati sono confluiti in 8 volumi. Nel 2005 ha pubblicato con Rodolfo Carpaneto, Storia sociale della casa a Roma. Vecchie e nuove emergenze abitative; nel 2007, con Giovanni Verardi, Abitare A 20 anni; nel 2013, con Maria Giovanna Tarullo, Storie del commercio e dell’artigianato locale. Alessandrino, Centocelle, Quarticciolo, Tor Sapienza, Tor Tre Teste; nel 2019, con Andrea Martire, Centocelle: l’evoluzione dell’imprenditoria locale. Uno sguardo socio-econo­mico negli ultimi 30 anni; nel 2021 Storie dell’impren­ditoria locale a Colli Aniene.

IL LIBRO:

Il volume è un appassionante viaggio attraverso quarant’anni di storie civili locali a Roma est (con particolare riferimento al quartiere di Tor Tre Teste ed ai quartieri del IV e V Municipio) di un autore molto noto per la sua attività letteraria, nello sport e nella tutela dell’ambiente. “Elogio del 3”, perché questo titolo dell’ultimo libro di Vincenzo Luciani? Perché il 3 è considerato il numero perfetto, poi perché ricorre nel nome del quartiere prediletto: Tor Tre Teste, perché 3 sono i quartieri attorno al grande Parco, 3 sono le associazioni (sportiva, ecologica e poetica) di cui è stato presidente… e via triplicando.

«Infine – dice l’autore – dal trio: mia moglie, mio figlio ed io, dal nostro gioco di squadra e dalle nostre ideazioni e discussioni hanno preso avvio, in questi lunghi anni (1986/2023), molte iniziative, condivise e supportate da tantissime persone appassionate (a cui va il nostro elogio)».

Tre sono le associazioni: Atletica del Parco, Amici del Parco, Periferie, hanno operato con l’intento comune di contribuire alla maggiore vivibilità culturale, sportiva, ambientale dei quartieri Tor Tre Teste, Alessandrino, Quarticciolo, che si affacciano sul grande parco. «Mi auguro – conclude Luciani – che queste pagine possano essere utili soprattutto ai giovani. Nelle loro mani e menti è riposto il destino dei loro quartieri. Alle generazioni precedenti il dovere di riferire il percorso di battaglie, alcune vinte, molte altre perse, ma dalle quali trarre comunque insegnamenti.»

IL CORO PRISMA

L’ Associazione culturale Coro Prisma, fondata a Roma molti anni fa da Elena Parisella, Presidente dell’associazione, presenta un repertorio di musica leggera a più voci, anche soliste.

È una realtà corale romana che ha la peculiarità di coniugare 4 arti insieme: musica, canto, danza e recitazione. Vanta numerosissimi spettacoli presentati nei vari teatri e per manifestazioni benefiche.

Il direttore di coro, Maestro Michele Micarelli, già musicista in RAI, è compositore, arrangiatore e ottimo tastierista. Ha dato linfa vitale e originalità di interpretazioni al Coro Prisma, pur continuando nella sua attività concertistica e televisiva.

Il Coro è accompagnato anche da un talentuoso percussionista che arriva dritto dritto al cuore, Fabrizio Verduchi.

