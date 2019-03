Emergenza viabilità Laurentina: la mobilitazione continua 

Notevole affluenza di cittadini, lunedì 25 marzo 2019, all’assemblea pubblica Emergenza viabilità Laurentina organizzata presso il Pentatonic dal CdQ Giuliano-Dalmata-Colle di Mezzo e dall’associazione di quartiere, GENTES. Erano, altresì, presenti rappresentanti di altri comitati come quelli di Ottavo Colle e di Piazza Cerva.

Oggetto della discussione il problema della viabilità sulla via Laurentina nel tratto Douhet-Umanesimo aggravatosi, negli ultimi mesi, dalla realizzazione di corsie preferenziali a singhiozzo e dalla chiusura di alcuni varchi di accesso al quartiere Giuliano-Dalmata.

Tuttavia, questo problema, è soltanto la punta dell’iceberg di problematiche più serie che si potrebbero creare, in un prossimo futuro, in tutto il quadrante Ardeatina/Laurentina/Vigna Murata/GRA anche alla luce degli ulteriori milioni di metri cubi di cemento in via di realizzazione (p.e., la mai cancellata strada sul Fosso della Cecchignola, il mega centro commerciale Maximo sulla via Laurentina e, per finire, i nuovi palazzoni a Piazza Cerva e a Via Ragazzi del ’99).

Al termine dell’assemblea, oltre all’elaborazione di una serie di proposte/richieste, si è deciso di organizzare – a data da definirsi – una grande manifestazione di piazza.

Nell’immediato due sono gli appuntamenti più importanti cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare:

1) Giovedì 28 marzo 2019 alle ore 14.30 si terrà un Consiglio Municipale straordinario (presso la Sala Consiliare in Largo Peter Benenson) sulla questione della corsia preferenziale e viabilità sulla Via Laurentina. Ricordiamo che il Municipio non ha potere decisionale; questo è solo un piccolo passo affinché si possa presto convocare un Consiglio Comunale relativo a questa problematica.

2) Sabato 30 marzo 2019 alle ore 15.30 (presso oratorio Parrocchia San Vigilio – Via Paolo Di Dono, 180) ci sarà la manifestazione Salviamo il Parco del Tintoretto. Salviamo Ortolino organizzata dall’Associazione Ottavo Colle per impedire la distruzione del parco del quartiere attraverso la costruzione di una strada a quattro corsie, un ennesimo centro commerciale e due torri di 13 piani.

Brunella Bassetti