Esplorare il centro storico di Roma: attrazioni da non perdere e qualche chicca

Roma è una città che regala emozioni dietro ogni angolo. Pianifica la tua visita con cura e non perderti l’occasione di scoprire le sue perle nascoste.

Visitare il centro storico di Roma è come fare un viaggio nel tempo. Tra le sue strade si possono ammirare monumenti imponenti come il Pantheon e Piazza Navona, ma anche angoli nascosti che rivelano un’anima più intima della città. Scopriamo subito alcune delle principali attrazioni, insieme a luoghi meno noti come la Galleria Spada e la Chiesa di Sant’Ignazio, e ti forniremo preziosi consigli su ristoranti e botteghe artigianali.

Muoversi nel centro di Roma

Andare alla scoperta della capitale significa partire dalla scelta degli spostamenti. Camminare per le strade del centro è il modo migliore per vivere Roma, ma se arrivi in auto, il traffico può essere un vero nemico.

Per questo consigliamo ai visitatori di lasciare il veicolo e muoversi a piedi, o con i mezzi, con facilità. Servirsi di un parcheggio a Roma Centro consente di evitare la ZTL e di goderti la città senza la preoccupazione di dover cercare continuamente un posto libero. La scelta perfetta per un turismo lento.

Pantheon e Piazza Navona

Il tour comincia da una delle meraviglie architettoniche più straordinarie di Roma: il Pantheon. Costruito come tempio dedicato a tutte le divinità, oggi è una chiesa, ma il suo fascino resta immutato. La cupola, con il famoso oculo che lascia entrare la luce naturale, crea un’atmosfera che non ha eguali.

Dopo la visita al Pantheon, una passeggiata fino a Piazza Navona è d’obbligo. Un tempo stadio di Domiziano, oggi la piazza è il fulcro della vita romana.

Le fontane del Bernini, in particolare la Fontana dei Quattro Fiumi, attirano turisti e abitanti locali, e l’atmosfera è sempre vivace.

Al tramonto, con i palazzi storici che si colorano di arancio, la piazza diventa uno scenario perfetto per una pausa.

Proprio qui, nei dintorni, si trovano alcune delle trattorie più tipiche della città, ideali per assaggiare piatti classici come i tonnarelli cacio e pepe o i carciofi alla romana.

Colosseo e Fori Imperiali

Il Colosseo, simbolo eterno di Roma, non ha bisogno di presentazioni. Ma oltre alla sua grandiosità architettonica, c’è una sensazione che colpisce ogni visitatore: immaginare le antiche folle che si accalcavano per assistere ai fastosi giochi gladiatori.Per chi preferisce evitare le lunghe code, acquistare i biglietti in anticipo online è una scelta saggia.

Una volta all’interno, una passeggiata intorno all’arena permetterà di cogliere la vastità di questa straordinaria arena.

Subito dopo, vale la pena fare una passeggiata lungo i Fori Imperiali. Questi resti raccontano storie di imperatori e battaglie. Camminare tra le rovine, ascoltando magari una guida o usando un’audioguida, ti darà l’impressione di vedere Roma attraverso gli occhi dei suoi antichi abitanti.

Per chi vuole godersi il panorama, la vista dall’Altare della Patria, che domina la zona, offre uno scorcio unico su tutto il complesso archeologico.

Galleria Spada: un gioiello nascosto

Non lontano da Campo de’ Fiori, la Galleria Spada è uno di quei luoghi che sorprendono. La galleria è famosa per la sua raccolta di dipinti barocchi, ma il vero protagonista è il corridoio prospettico di Borromini. Grazie a un’illusione ottica, questo corridoio sembra molto più lungo di quanto non sia in realtà: un piccolo capolavoro che dimostra l’ingegno del grande architetto barocco.

La visita a Galleria Spada è un’esperienza che ti lascerà stupito e offre un respiro culturale lontano dalle mete più frequentate.

La Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Se ti trovi vicino a via del Corso, la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola merita di essere vista. Qui, potrai ammirare una delle più incredibili illusioni ottiche di Roma: il soffitto affrescato di Andrea Pozzo sembra sfondare il tetto, creando una visione tridimensionale di angeli e santi. Ma la vera sorpresa è la cupola… che non esiste! L’effetto è così realistico che molti visitatori non se ne accorgono subito.

Questo esempio di arte barocca mostra l’incredibile maestria degli artisti dell’epoca nel giocare con la prospettiva e la luce.

Ristoranti e botteghe artigianali

Roma è un paradiso non solo per gli amanti dell’arte, ma anche per chi adora la cucina. Nel centro storico, le piccole trattorie nascoste sono spesso quelle che offrono i sapori più autentici. Se vuoi assaggiare i veri piatti romani, fermati in una bottega o una trattoria che ha resistito alla modernizzazione: nei dintorni di Campo de’ Fiori troverai negozi di pasta fresca, dove le fettuccine vengono preparate a mano ogni giorno.

E se ami portare a casa un ricordo per le gioie del palato, le botteghe di formaggi e salumi a Trastevere sono una tappa obbligata. Qui potrai acquistare pecorino romano, olio extravergine e prodotti artigianali che raccontano l’essenza della tradizione enogastronomica capitolina.

A spasso per Roma

A spasso nei vicoli e nelle piazze del centro di Roma abbiamo incontrato quelle famiglie che, di generazione in generazione, hanno mantenuto in vita la più grande delle storie.

Le abbiamo trovate all'interno delle botteghe e dei negozi storici di eccellenza della nostra eterna città

