Eventi per tutti nel IV Municipio

Diversi eventi culturali sono programmati nel tiburtino a cura di associazioni ed altre organizzazioni che in diversi casi hanno ricevuto il patrocinio del IV Municipio.

Per i giorni 9, 10 e 11 maggio sarà possibile partecipare alla mostra itinerante “L’eredità della vita. Il clima è una scelta, salviamo il futuro”, presso la Casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria” in viale J.J. Rousseau, 90, presentato dalla comunità dell’Istituto Buddista Soka Gakkai.

L’Amministrazione del Municipio Roma IV, con Direttiva n. 3 del 6.2.2025, ha deciso di aderire al progetto sulla crisi climatica dal titolo “Cambio io, cambia il mondo”.

La mostra gratuita sarà aperta soprattutto per i ragazzi e le ragazze dalla V elementare in su con l’obiettivo di appassionare più giovani possibili, sensibilizzandoli ai temi della sostenibilità. Per tutto il territorio sono previste visite guidate, laboratori per bambini, performance di danza e musicisti nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio.

Sabato 10 maggio “Viaggio alla scoperta del cosmo”. Presso l’Istituto comprensivo “Via N.M. Nicolai”, si viaggerà nello spazio attraversando costellazioni, stelle, nebulose e pianeti grazie alla tecnologia laser 4k (ultra-HD). L’appuntamento è al plesso Podere Rosa di via T. Buazzelli 96. Per l’evento sono previsti 4 spettacoli in successione (dalle ore 16.30 alle 19.30) a cui è possibile prenotarsi a seconda della fascia oraria desiderata.

L’iniziativa fa parte del progetto “Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei week end a.s. 2024 – 2025″. La partecipazione allo spettacolo è a numero chiuso e prevede l’iscrizione obbligatoria tramite la sezione “Scuole Aperte” sul sito della scuola .

Venerdì 9 maggio alle 17,00 presso la Sala Falconi di Largo Nino Franchellucci, 69 – L’associazione Università Popolare Michele Testa presenta la rappresentazione teatrale “Esposito Gabriele, portaparola” di BINARIO30 Teatro.

Si tratta di una Rassegna di spettacoli dal vivo IN VIAGGIO INSIEME diretto da Caterina Venturini Con Carlo Di Maio. Testo e regia di Giorgio Serafini Prosperi, regista assistente Roberto Fiorentino. Costumi ed elementi scenici Melissa De Vincenzo. Produzione I due della città del sole.

Nel paesino amalfitano di Tramonti la giovanissima Maria rimane incinta mentre il suo fidanzato e promesso sposo, Giuseppe, si trova in Germania a lavorare. La ragazza, candidamente, sostiene di essere rimasta incinta per “volontà divina”. Nessuno le crede, ovviamente.

A tirare le fila del racconto è Gabriele Esposito, considerato una specie di scemo del villaggio, che si è autonominato postino privato e che da sempre sostiene di essere un Angelo del Signore….Una parabola sull’Amore che omaggia il Frank Capra di “La vita è una cosa meravigliosa”.

L’8 maggio alle 17:00 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi presentazione del libro “Quando sei nata tu. Polvere di zucchero e di stelle” di Nora Berri con la presenza dell’autrice. Una bambina la cui nascita coincide con l’esplosione di una stella, una madre con l’insonnia e l’urgenza di comprendere il mondo che la circonda.

In questo romanzo delicato e profondo, dove lo stupore per i misteri dell’universo si mescola al calore della quotidianità, si snoda un racconto che esplora la maternità, il cambiamento e la ricerca di sé. Un libro da assaporare, dove la cucina diventa il palcoscenico su cui si intrecciano storie e sapori di casa.

