Fase 2. Tutti i provvedimenti del Campidoglio e le informazioni necessarie

Numerose le misure adottate dal Campidoglio nella prima fase dell’emergenza, in attuazione dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del Coronavirus.

Qui di seguito i provvedimenti, settore per settore, e le iniziative straordinarie (come il trasferimento su web e social di arte, spettacoli e musica). Roma Capitale ha inoltre messo online RomaAiutaRoma, sito che raccoglie tutte le informazioni utili sul tema, organizzandole per aree tematiche e dando voce alle iniziative dei cittadini. Qui di seguito i provvedimenti e le iniziative adottate, il tutto aggiornato con le novità della Fase 2, al via il 4 maggio, man mano che il Campidoglio le rende note.

TRASPORTI

Ultima corsa di metro-bus-tram alle 21, riduzione corse con orario estivo, sospesi bus notturni.

Vedi nostra notizia con i dettagli. TAXI: dopo i provvedimenti iniziali di riduzione del servizio a partire da sabato 28 marzo è scattata un’ulteriore riduzione, fino a un terzo del servizio ordinario. La misura, emanata con ordinanza sindacale, risponde alle disposizioni della Regione Lazio sul trasporto pubblico non di linea per l’emergenza Coronavirus. Rimane sospesa la flessibilità in ingresso e in uscita per tutti i turni di servizio su tutto il territorio comunale e presso stazioni ferroviarie e aeroporti di Fiumicino e Ciampino. L’orario minimo di servizio giornaliero è ridotto a 3 ore. La Sindaca ha poi emanato un’ordinanza che fissa con precisione i turni: vedi il provvedimento. Approvate anche le linee guida per i monopattini elettrici in sharing, “anche in previsione della ripresa delle attività cittadine” e per accelerare sul fronte della mobilità sostenibile, ancor più necessaria all’indomani del lock down: vedi nostra notizia. Sulla stessa linea il varo di un piano straordinario per la realizzazione rapida di nuove piste ciclabili.

VIABILITA’

Fino al 3 maggio 2020 è sospeso il pagamento della sosta tariffata su tutto il territorio di Roma Capitale. Lo stabilisce un’ordinanza della Sindaca, emanata in funzione del mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, garantiti dagli operatori che devono potersi recare nelle proprie sedi di lavoro nella maniera più agevole possibile.

Fino al 31 maggio 2020 , invece, in base ad un’ordinanza della Sindaca (vedi il comunicato del Campidoglio), i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere sono disattivati per l’intera giornata. Il provvedimento riguarda quindi anche la Ztl notturna. La misura è stata decisa per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Le auto possono quindi circolare senza limiti di orario nelle Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere.

A Testaccio e San Lorenzo, invece, telecamere accese solo di notte.

Fino al 3 maggio 100 auto del car sharing comunale vengono messe a disposizione degli operatori sanitari, sprovvisti di un mezzo privato. Il servizio è gratuito, a partire dai dipendenti che lavorano nei reparti di terapia intensiva dei Policlinici universitari Umberto I (Eastman, Covid Hospital 5), Tor Vergata (Covid Hospital 4) e Columbus-Gemelli (Covid Hospital 2) e degli Istituti Spallanzani (Covid Hospital 1) e Casal Palocco (Covid Hospital 3). Leggi qui la notizia completa

MOBILITA’ DISABILI

La scadenza dei permessi per residenti è prorogata al 31 agosto 2020 (qui la notizia)

SPORTELLI AL PUBBLICO

Vengono erogati agli sportelli i soli servizi “incomprimibili” come le denunce di nascita e morte. Gli sportelli anagrafici dei Municipi aprono solo al mattino e solo su appuntamento. Qui dettagli e chiarimenti. L’Ufficio Denunce di Morte del Dipartimento Servizi Delegati, ubicato in via del Verano 80, è trasferito dal 12 marzo in via Petroselli 50. Invariati gli orari di apertura al pubblico (tranne il giovedì pomeriggio, quando l’ufficio chiude).

Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive proroga la sospensione del ricevimento al pubblico degli Uffici ed il contestuale divieto di accesso agli stessi fino all’8 maggio p.v.

La Casa Comunale ha ridotto l’apertura al pubblico e osserva questo orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (possibili ulteriori riduzioni saranno tempestivamente comunicate qui sul portale).

Ogni altro servizio anagrafico e di stato civile è disponibile esclusivamente online. Gli accessi sono contingentati in modo da mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra chi attende in fila e tra pubblico e operatori. Vedi il comunicato ufficiale. Gli uffici degli altri settori sospendono temporaneamente il ricevimento del pubblico. Confermata, peraltro, “la sospensione di tutti gli incontri, convegni ed eventi di qualsiasi natura” all’interno delle sedi comunali, “tranne in casi non differibili ed espressamente autorizzati, nei quali bisognerà comunque garantire il rispetto della distanza di un metro tra le persone”.

Per il quadro completo di orari e nuove modalità di contatto con il pubblico (servizio per servizio), consultare qui nel portale la sezione “Articolazione uffici – Strutture di linea” dal menu orizzontale in alto (percorso: Amministrazione-Organizzazione-Articolazione Uffici).

060606

Il contact center di Roma Capitale resta aperto come sempre 24 ore su 24. La direzione dello 060606 lancia nel contempo una comunicazione agli utenti, sottolineando che il servizio non è “in possesso di informazioni aggiuntive” in tema di Coronavirus e non è “abilitato a fornire interpretazioni delle disposizioni governative in vigore”. L’invito è dunque a non saturare le linee per avere notizie già fornite dalle fonti a ciò preposte, in primis la pagina dedicata del Ministero della Salute .

TRIBUTI E CONTRAVVENZIONI

in occasione dell’emergenza sanitaria in corso, l’amministrazione capitolina ha stabilito la sospensione dei termini riguardanti alcune sanzioni amministrative e ha prorogato la scadenza per i principali tributi dovuti all’Amministrazione. Tutte le informazioni nella pagina Tributi e nella pagina Contravvenzioni.

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, IMPRESA

varate misure per esenzione o differimento canoni comunali (Cosap e CIP – Canone Iniziativa Pubblicitaria). Per l’edilizia, allo studio misure di sostegno e differimento pagamenti. Lanciata dal Campidoglio una raccolta fondi per sostenere negozi e imprese in difficoltà. Sportelli al pubblico del Dipartimento chiusi fino al 3 maggio.

Molti supermercati della grande distribuzione, e non solo, si sono organizzati per fornire un servizio di consegna a domicilio della spesa, soprattutto di generi alimentari e di prima necessità, rivolto soprattutto alle fasce più deboli della cittadinanza e a chi non può recarsi a fare la spesa, in particolar modo gli anziani. Una modalità che offre un grande aiuto e riduce al minimo gli spostamenti e i contatti, promuovendo così un comportamento responsabile. Consulta qui la lista

TURISMO E RELATIVI SPORTELLI

Sospesa la vendita della Roma Pass, punti informativi (Tourist Infopoint) chiusi, sportello informativo del Dipartimento Turismo attivo solo via telefono e per posta elettronica. Sportello attività ricettive (SUAR) chiuso e sostituito da contatti per telefono ed e-mail. Vedi la news informativa.

Varate nel contempo misure a sostegno della filiera turistica: vedi nostra notizia.

SCUOLE

sospesa l’attività fino al 3 maggio, è stata intanto completata la sanificazione di edifici, mense, arredi, scuolabus (operazioni concluse in 212 asili nido capitolini, 318 scuole dell’infanzia capitoline, 181 nidi in convenzione, 7 nidi in concessione e 4 nidi in finanza di progetto: vedi il comunicato del Campidoglio).

Sospese tutte le attività delle scuole di Roma Capitale (CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SCUOLE D’ARTE E DEI MESTIERI), in corso la didattica a distanza nei casi possibili.

Intanto sono state prorogate fino al fino al 15 maggio le riconferme agli asili nido (le iscrizioni erano state prorogate al 17 aprile). L’Amministrazione Capitolina sta inoltre attuando misure di sostegno economico per i gestori dei nidi in convenzione con Roma Capitale, in concessione e in progetto di finanza.

Attivato il sostegno a distanza per gli alunni disabili degli istituti di Roma Capitale. Spetterà ai Municipi, in qualità di stazioni appaltanti, il compito di stipulare gli accordi con gli Operatori economici affidatari dei servizi. Leggi qui il servizio completo.

Prorogata al 30 giugno la riscossione delle borse di studio per gli studenti delle superiori.

Chiude al pubblico l’U.R.P. del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici sino al termine dell’emergenza sanitaria.

Tutte le informazioni sulla notizia di servizio.

GIOVANI

Il servizio Informagiovani di Roma Capitale resta attivo, anche se a distanza. Collegandosi al sito si possono trovare tutti i dettagli relativi alle attuali attività. In questo modo gli studenti e tutti i giovani possono continuare ad usufruire del servizio, cogliendo l’occasione del maggior tempo a disposizione in questo momento di emergenza nazionale. Così la nota dell’ufficio Informagiovani: “L’auspicio è di poter continuare a sostenere gli studenti nelle fasi di scelta per aiutarli a progettare il loro futuro, anche in questa delicata situazione”.

Informagiovani Roma Capitale lancia la campagna ‘Anche da casa non perdo l’orientamento‘. Al via i colloqui di orientamento su Skype prenotabili per telefono e per email. Partono anche seminari online (vedi nostra notizia)

CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO (C.O.L.)

Ricevimento al pubblico sospeso fino a nuove disposizioni, informazioni e consulenze via telefono, web e posta elettronica. Vedi la news informativa.

MERCATI

Consentite aperture mercati idonei al rispetto delle misure sanitarie di contrasto epidemiologico. Per chiarire la materia, il Campidoglio ha inviato una nota esplicativa a tutti i Municipi. Come stabilito dal Decreto governativo dell’11 marzo, aprono nei mercati i soli venditori di generi alimentari. E i mercati, per essere frequentabili, devono essere “strutturalmente adeguati, tali cioè da permettere al gestore di controllare gli accessi in modalità contingentata”, con il rispetto della distanza minima di un metro tra i presenti. Per cui i mercati privi di queste caratteristiche, come i “saltuari” e quelli su sede impropria, restano chiusi. Vedi la nota ufficiale. Il 31 marzo ha riaperto il Mercato dei fiori al Trionfale (vedi nostra news).

AMA E GESTIONE RIFIUTI DOMESTICI

in base alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, AMA diffonde precise prescrizioni e indicazioni su come raccogliere e gettare i rifiuti, per chi è positivo al tampone o in quarantena e per tutti gli altri cittadini. Importante, ai fini del contenimento del contagio, attenersi scrupolosamente a questo vademecum.

Per chi è in isolamento o in quarantena obbligatoria c’è un servizio dedicato, affidato a privati, che provvede alla raccolta dei rifiuti indifferenziati (considerato che per gli utenti in queste condizioni è sospesa la differenziata) .

Disposta la chiusura fino al 3 maggio degli sportelli al pubblico per la Tariffa Rifiuti. L’assistenza ai cittadini viene comunque garantita con i servizi online dal portale www.amaroma.it e con il lavoro da remoto del personale in smart working, a disposizione degli utenti tramite “Telesportello” AMA contattabile attraverso il call center 06.06.06.

In linea con quanto stabilito dalle misure governative che hanno decretato la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, Ama ha disposto la chiusura al pubblico dei 12 Centri di Raccolta per rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, legno, ecc fino al 3 maggio.

ULTIM’ORA Disposta da lunedì 4 maggio la riapertura per 5 di questi 12 Centri. Leggi qui il comunicato AMA

Ama ricorda che per smaltire i materiali ingombranti, i cittadini possono ricorrere al servizio di ritiro a domicilio “Riciclacasa”, regolarmente attivo, ma attualmente disponibile solo al piano strada.

Il servizio RiciclaCasa di raccolta materiali ingombranti presso le abitazioni e le attività commerciali sarà reso esclusivamente al piano stradale. Sono pertanto sospesi tutti i ritiri al piano abitazione/box cantine/atri condominiali.

PARCHI, VILLE, SPIAGGE

Ville e parchi riaprono lunedì 4. Come ha precisato la sindaca Raggi, la frequentazione è possibile a patto di mantenere la distanza di un metro (due se si fa sport). Vietati gli assembramenti (dunque no a picnic, barbecue e simili) così come lo sport in gruppo (allenamenti collettivi, partite ecc.). Presenti sul posto, per controlli e chiarimenti, i volontari della Protezione Civile e le guardie zoofile. Prorogato al 17 maggio il divieto di accesso alle spiagge del litorale.

Aree a Orti e Giardini Urbani (AOGU)

Modalità operative per la gestione delle aree in regime di emergenza sanitaria da COVID-19 sulla news di servizio.I

Il 2 maggio si sono aperte le prenotazioni per l’iscrizione all’edizione 2021 dei Corsi pubblici di giardinaggio, promossi dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, presso la storica Scuola Giardinieri. Come per le scorse edizioni, la procedura di prenotazione sarà esclusivamente online, mediante la casella di posta elettronica dedicata. Tutte le modalità di organizzazione e la concreta effettuazione dei Corsi saranno comunque subordinate alle necessità dell’Amministrazione, anche relative all’emergenza sanitaria Covid 19.

SOCIALE, MENSE, CENTRI ANZIANI, RESIDENZE. LE ATTIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prorogate fino al 31 maggio le misure di contrasto alla pandemia presso le strutture residenziali, semiresidenziali e i Centri Sociali Anziani capitolini: sospensione dell’attività dei Centri Anziani, sospensione delle attività che possono causare assembramento nelle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone fragili e con disagio sociale (come case di riposo e case famiglia, anche in convenzione con il Campidoglio). Resta il divieto di nuovi inserimenti presso centri residenziali per anziani e persone con disabilità, per ridurre il rischio di contagio per le comunità ospitate. Le uscite degli ospiti anziani dalle case di riposo sono limitate ai casi di indispensabile necessità, così come l’ingresso di parenti e visitatori. Anche nelle strutture destinate a persone con disabilità e minorenni le uscite devono rispondere ai casi di effettiva necessità, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie e dei comportamenti raccomandati. Inoltre, le riunioni che prevedono la partecipazione di soggetti estranei ai centri sono limitate ai soli casi strettamente necessari e con l’attuazione di tutte le misure di prevenzione previste.

Per le persone fragili in casa, che non possono rifornirsi autonomamente di cibo, medicine e generi di prima necessità, Roma Capitale ha attivato la Protezione Civile capitolina e i suoi volontari che portano la spesa a domicilio, ritirano i moduli per i buoni spesa alle edicole convenzionate e offrono sostegno psicologico gratis.

Dal 10 aprile il numero verde della Sala Operativa Sociale -SOS- di Roma Capitale (800440022) è accessibile anche alle persone non udenti che possono chiamare ed interloquire con gli operatori attraverso l’applicazione gratuita Pedius.

Un chiarimento è pervenuto dalla Regione Lazio in merito alla possibilità di uscita dall’ambiente domestico delle persone con disturbi dello spettro autistico, grave disabilità intellettiva, o problematiche psichiatriche e comportamentali a elevata necessità di supporto. Viene ribadito che l’uscita è consentita nei casi in cui siano indispensabile azione di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alle relative condizioni psicopatologiche.

CENTRI ANTIVIOLENZA

continuano la loro attività di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, garantendo assistenza telefonica e rispondendo a tutte le richieste di aiuto. I numeri sono attivi h24 e sono disponibili qui sul portale istituzionale (dalla news linkata qui appresso). Numero telefonico nazionale 1522, gratuito e attivo h24. Appuntamenti presso le sedi dei Centri Antiviolenza esclusivamente nei casi di particolare criticità della violenza rilevata dalle operatrici. I colloqui si svolgono nel rispetto delle disposizioni del Governo e della Regione Lazio nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 (vedi la news).

Inaugurato anche un servizio Whatsapp, che si aggiunge come importante canale per chiedere aiuto ai Centri Antiviolenza, garantendo maggiore riservatezza alle donne che ne hanno bisogno.

SOSTEGNO ALLA SPESA

Roma Capitale ha pubblicato un avviso attraverso il quale i cittadini hanno potuto, fino al 16 aprile, fare domanda per l’erogazione del sostegno alla spesa. L’opportunità è stata pensata per famiglie in condizioni di difficoltà economica, causate dalle misure di prevenzione e contenimento del Coronavirus . Per supportare i cittadini nella richiesta e nel ritiro del Buono Spesa è stata pubblicata qui nel portale di Roma Capitale una lista di FAQ. I Buoni spesa sono in distribuzione, sia in formato elettronico tramite app che su carta. Da ultimo è stato siglato un accordo che ne consente la distribuzione presso gli uffici postali, oltre che alle edicole convenzionate.

Intanto è partita la consegna di 45mila pacchi con generi alimentari per le famiglie più bisognose

Su RomaAiutaRoma, lo spazio web dedicato da Roma Capitale all’emergenza, ci sono i link per scaricare l’app, una guida e un video tutorial su come scaricare e usare l’app stessa (i l termine per fare domanda è scaduto il 16 aprile ma nella guida ci sono anche gli esercizi commerciali dove fare la spesa con i buoni ).

In corso, poi, iniziative per organizzare la ‘spesa sospesa’ (acquisto di prodotti da lasciare sul posto in favore di chi può averne bisogno): vedi nostra notizia. Si aggiungono da ultimo, per la ‘sospesa’ ma pure per la consegna a domicilio, numerosi esercizi oltre i supermercati e i banchi nei mercati: vedi qui gli elenchi.

CONTRIBUTO ALL’AFFITTO

Al via dal 27 aprile le domande per richiedere il Contributo Straordinario all’affitto 2020, rivolto alle famiglie in difficoltà economica in seguito all’emergenza Coronavirus. Potranno essere presentate fino a lunedì 18 maggio 2020. (vedi nostra notizia).

SPORT

Dopo l’annullamento della Mezza Maratona Roma-Ostia (vedi nostra notizia, con riferimenti anche alle sedute dell’Assemblea Capitolina senza pubblico), è stata decisa la cancellazione dei grandi eventi sportivi Qui i dettagli. Il provvedimento ha riguardato anche la Maratona di Roma, prevista per il 29 marzo e annullata. Qui il messaggio ufficiale di Acea Run Rome The Marathon. Rinviato il torneo di calcio UEFA 2020.

Nel contempo, viste le perdite subite dai gestori degli impianti sportivi chiusi e la conseguente difficoltà a pagare canoni o rate di mutui, l’Assemblea Capitolina ha varato un ordine del giorno che stabilisce misure di ristoro e sostegno: sospensione del canone per il periodo di emergenza e per i mesi successivi; richiesta all’Istituto per il Credito Sportivo di sospendere le rate di mutui relativi agli impianti per i mesi di emergenza e fino a due mesi successivi, per dare tempo agli impianti di ricreare flussi economici. E poi un’importante richiesta al Governo (blocco pagamenti Iva e contributi dipendenti, congelamento bollette utenze, annullamento canoni concessione per il periodo di emergenza e i due mesi successivi…) e una alle federazioni sportive (esonero dal pagamento delle tasse federali per gli eventi rimandati o annullati). Vedi il comunicato del Campidoglio. Da ultimo (30 aprile), la Commissione capitolina Sport ha discusso un provvedimento che proroga di un anno le concessioni degli impianti sportivi (vedi nostra notizia).

Anche le attività solidali e di inclusione in campo calcistico giovanile non si fermano. Rimodulato il Progetto Giovani in Campo per continuare il lavoro di sensibilizzazione dei ragazzi e delle ragazze di Roma, tramite #prontiatornareincampo, campagna di comunicazione, connessione, solidarietà virale, condivisa tramite i social.

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE

Dopo aver avviato da diverse settimane interventi di sanificazione straordinaria di strade e cassonetti, il Campidoglio ha raddoppiato i mezzi dedicati a queste operazioni. Oltre alle autobotti di Ama, in funzione in tutta la città quelle del Servizio Giardini. Con oltre duemila chilometri di strade sanificate dal Servizio Giardini, prosegue il lavaggio quotidiano straordinario delle vie cittadine per contrastare il diffondersi della pandemia. Tra il 16 e il 21 aprile, sanificati gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale e varie sedi sul territorio, comprese quelle del Servizio Giardini presso i Municipi e le aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. Per igienizzare gli ambienti di lavoro è stato utilizzato liquido enzimatico.

PERSONALE CAPITOLINO

“Tutti i dipendenti capitolini rientrati sul territorio di Roma nei 14 giorni antecedenti l’8 marzo, provenendo dalle zone ‘rosse’ (art. 1 DPCM 8 marzo 2020), sono stati esonerati dal servizio fino a nuova disposizione e sono tenuti a restare a casa, contattare il numero verde 800 118 800 e seguire le indicazioni fornite”. Così la nota di Roma Capitale. Su scala generale è praticato il lavoro da remoto (smart working), esteso a tutto il personale per l’intera settimana lavorativa, ad esclusione dei servizi essenziali che richiedono presenza fisica e con il mantenimento, dove necessario, di presìdi minimi sui luoghi di lavoro. Data la novità di questo modo di gestire il lavoro, l’assessore al Personale Antonio De Santis lancia #RomaCapitaleSmart, un “contenitore” per accogliere idee, proposte e suggerimenti dei dipendenti, stimolando “la partecipazione e la condivisione di tutti” per una “crescita esponenziale, dinamica e stimolante” delle attività amministrative svolte in modalità “smart”. Vedi il comunicato ufficiale. Lo stesso De Santis ha fornito, già a metà marzo, i dati sul lavoro agile a Roma Capitale: l’80% dei dipendenti opera da remoto. Avviato intanto il percorso organizzativo per la Fase 2 e per consolidare in pianta stabile lo smart working al 30%. Una pianificazione strategica per un rientro graduale presso gli uffici capitolini. Leggi qui la notizia

La Giunta capitolina ha inoltre approvato un prelievo di 1,5 milioni di euro dal fondo di riserva dell’ente per assicurare le misure di prevenzione dell’emergenza da Covid-19 al personale capitolino. Leggi qui il comunicato ufficiale.

Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha poi inviato a tutte le strutture una nota per reperire nuovo personale volontario che lasci temporaneamente il lavoro abituale per operare presso la Direzione Protezione Civile di Roma Capitale.

L’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa) dal canto suo è pienamente operativo e sta modulando la sua azione in linea con il quadro legato al Coronavirus e sulla base dei fabbisogni dei lavoratori.

È partita intanto a fine marzo, a cura della Protezione Civile del Campidoglio, la distribuzione di 20 mila mascherine chirurgiche destinate ai dipendenti e agli operatori sociali di Roma Capitale. Leggi qui la notizia