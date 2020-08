Ferragosto al Cinema con il Piccolo America al Parco della Cervelletta

A Ferragosto Il Cinema in Piazza è pronto a raddoppiare la sua offerta sullo schermo di Tor Sapienza. Al Parco della Cervelletta infatti, sabato 15 agosto a mezzanotte avrà luogo la proiezione a sorpresa del restauro in 4K del cult “The Blues Brothers”, di John Landis (1980, 132 min). Il Ferragosto cinematografico del Piccolo America, proseguirà nella serata di domenica 16 agosto con il film “Cold War” (2018, 89 min), presentato dal Premio Oscar Pawel Pawlikowski, il quale causa Covid sarà ospite in videocollegamento dalla Polonia.

Sabato 15 agosto , dopo la proiezione in prima serata (21.15) del film “Dead Man”, di Jim Jarmush, I Ragazzi del Cinema America mantengono acceso il proiettore per il cult “The Blues Brothers”, film extra previsto a Tor Sapienza per la mezzanotte. La commedia musicale di John Landis, interpretata da John Belushi e Dan Aykroyd nei panni dei fratelli Jake e Elwood Blues, impegnati a salvare il collegio cattolico che li ha cresciuti dal fallimento, è una delle pellicole più significative della storia del cinema, complice il grande cast di musicisti tra cui si annoverano star del soul e del R&B come, James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin e tanti altri. A cristallizzare nella memoria di tutti i due fratelli in abito e occhiali scuri, è anche la travolgente colonna sonora che è entrata nella storia della disco music mondiale.

Domenica 16 agosto, alle ore 21.15, sempre sotto le stelle di Cervelletta, non mancherà l’arrivo dell’ospite internazionale (anche se virtuale) previsto in programma. Dalla Polonia sarà collegato il Premio Oscar Pawel Pawlikowski – assente causa Covid, così com’è stato per Tony Kaye, anch’egli presente tramite videocollegamento – , pronto a presentare il suo “Cold War”, storia ambientata negli anni’50, che vede un direttore musicale innamorarsi di una cantante, cercando di convincerla a fuggire dalla Polonia comunista per trasferirsi in Francia. Il film riceve tre nomination agli Oscar 2019, tra cui quella nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera.

“Il Cinema in Piazza” è un’iniziativa organizzata dal Piccolo America con il sostegno dei partner istituzionali Mibact, Miur e Regione Lazio, nonché di BNL Gruppo BNP Paribas, main sponsor storico dell’evento. Il progetto è reso possibile anche grazie al contributo di Poste Italiane, Acea, Asilo Savoia, Camera di Commercio di Roma e dalla collaborazione con il charity partner Medici Senza Frontiere.