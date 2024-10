Festa del 25° Anniversario dell’Associazione Insieme per l’Aniene Aps

L’Associazione Insieme per l’Aniene Aps festeggerà sabato 26 ottobre 2024 dalle ore 15.00 alla Casa del Parco in via Vicovaro snc

il suo 25° anniversario che sarà l’occasione per presentare le sue attività e per raccogliere idee e proposte per continuare insieme a tutelare e prendersi cura della bellissima Riserva Naturale della Valle dell’Aniene.

Dalle 15.30 saranno presentati i principali progetti:

La Comunità educante de’ Pazzi

La Comunità energetica Rinnovabile e Solidale de’ Pazzi

Il progetto Waterlab

Il Contratto di Fiume dell’Aniene

Alle 18.30 chiusura con un aperitivo e un concerto degli Indaco e di Davide Roberto.

Durante la festa sarà messo a dimora un ulivo in memoria dei bambini migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo.

