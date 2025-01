Ecco le foto della festa di inizio anno della Scuola Popolare di Scacchi a Viale Irpinia 34,

È stata anche l’occasione per festeggiare i ragazzi campioni d’Italia under 14, Matteo Nardoni, Felice Francario, Lorenzo Marchenkov e Dario Palomba, capitanati da Adriano Lelli. Il Presidente Massimo Carconi ha affisso personalmente la foto dell’impresa.

Il direttivo ha ringraziato anche Giorgio Trabucco, Consigliere dell’Assemblea Capitolina, Marco Ricci, Assessore allo sport del V municipio e Claudio Poverini, consigliere municipale per la graditissima visita, il sostegno e l’impegno a installare delle scacchiere nelle aree pubbliche del quartiere.

Non poteva mancare il Pippa Chess Club, con il suo straordinario supporto.

Grazie a tutti i soci, ai ragazzi, alle famiglie che costituiscono il sale della Scuola Popolare. Buon 2025! Viva gli scacchi!

