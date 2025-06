Festa grande nella sede delle associazioni regionali a Roma (UnAR)

Festa grande il 27 giugno 2025 pomeriggio presso la sede delle associazioni regionali di Roma (UnAR) in via Ulisse Aldovrandi 16, in occasione del concerto tenuto dal Maestro Massimo Cappello e dal Maestro Raul Dousset da Buenos Aires per la fine delle attività dell’UnAR prima della pausa estiva.

Il M° Massimo Cappello, salentino, straordinario pianista, mattatore indiscusso della serata, con i suoi irresistibili brani ha guidato gli ospiti in un affascinante viaggio musicale dal titolo Souvenirs de Voyage – Pianist’s Concert: un itinerario che ha spaziato da Mosca a New York, passando per Roma e Parigi, attraverso musiche che hanno segnato epoche e sentimenti in un intreccio di cinema, emozione e virtuosismo.

L’ampio repertorio ha ricompreso brani di varie epoche, stili e generi musicali fortemente coinvolgenti, molti dei quali noti al grande pubblico e capaci di risvegliare ricordi e rinnovare il rapporto empatico ed emotivo tra gli artisti e il pubblico. Dai grandi compositori del passato fino alle colonne sonore, alla musica tradizionale. Souvenir de Voyage è stato un ideale viaggio dal passato al pre­sente.

Il concerto è stato organizzato dall’associazione musicale Mozart, il Gremio dei Sardi, l’Associazione dei Pugliesi, la Società Umanitaria, il Fogolar Furlan e il il CSS.

Finale con buffet e brindisi con la la simpatica e coinvolgente presentatrice, professoressa Irene Venturo, presidente dell’Associazione Pugliese di Roma.

Nutrita la presenza dei rappresentanti delle altre regioni italiane.

