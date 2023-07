Figliomeni (Fd’I): uomo rianimato in strada dai Carabinieri ribadisce necessità cardioprotezione

All’uscita dalla stazione metro Rebibbia ieri 25 luglio 2023 è collassato in strada per il caldo, un pensionato settantatreenne, fortunatamente è stato rianimato dai carabinieri di una pattuglia che stava transitando in quel tratto e che è stata fermata da alcuni cittadini.

“Esprimiamo grande soddisfazione ed i nostri complimenti all’Arma per l’operato dei Carabinieri che, con le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare, hanno salvato una persona colta da malore per strada. Quest’altra vita salvata dimostra, ancora una volta, che è necessario incrementare tutta l’attività sulla cardioprotezione che, sia come onlus Planet Solidarietà sia come firmatario insieme a Giorgia Meloni della delibera “Roma città cardioprotetta”, stiamo portando avanti da circa vent’anni. Come Planet sono stati finanziati centinaia e centinaia di corsi per l’uso del DAE e donato moltissimi defibrillatori in tutta Italia, tra cui alcuni mesi fa anche all’Arma. Molto bene, quindi, l’intuizione dell’Associazione nel voler continuare anche l’anno prossimo a finanziare i corsi di RCP e donare altri 5 defibrillatori ad altrettante stazioni dei Carabinieri per tempestivi interventi volti a ridurre i 60.000 morti all’anno per arresto cardiaco”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia e fondatore della onlus Planet Solidarietà.