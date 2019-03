Fiorentina-Lazio 1-1: solo un pari dopo una bella gara

La Lazio ha conquistato solo un pari a Firenze, nel posticipo della 27esima giornata della Serie A Tim. Al Franchi la gara è terminata 1-1- con le reti di Immobile nel primo tempo e di Muriel nella ripresa.

Un risultato che va a stretto agli uomini di Inzaghi, alla luce del dominio soprattutto nel primo tempo e che si è chiuso solo per 1-0.

Nella ripresa i capitolini hanno pensato più a gestire che a proporre gioco, subendo il ritorno della Viola, che meritatamente ha pareggiato la rete di Immobile con Muriel.

Lazio irresistibile

Al Franchi la Lazio si è presentata rinfrancata dalla sonora vittoria nel derby, con Ciro Immobile al centro dell’attacco supportato dal duo fantasia composto da Luis Alberto e Correa. Nei primi minuti di gioco la Viola ha provato a spaventare la Lazio ma la prima vera occasione da goal è arrivata al 21’ ed è stata biancoceleste: Terracciano con un miracolo ha deviato sul palo un tiro potente di Immobile.

Poco dopo però l’attaccante ha fatto centro, al termine di una bellissima azione corale della Lazio, rifinita da Correa e finalizzata in goal con un destro potente di Immobile.

Dopo il vantaggio i capitolini hanno avuto più occasioni da goal per raddoppiare, oltre che con Ciro anche con Correa e Milinkovic-Savic.

La giocata di Muriel

Nel primo tempo la Fiorentina si è aggrappata soprattutto alle parate di Terraciano per rimanere in partita contro un’ottima Lazio. Nella ripresa però i padroni di casa si sono fatti più intraprendenti, anche schierandosi con un assetto più offensivo. Al 61’ è arrivato il pareggio di Muriel, che ha finalizzato un cross basso di Mirallas dalla destra.

Il pari ha cambiato totalmente il volto alla gara con la Lazio che ha subito il perentorio ritorno della Viola. Inzaghi allora ha deciso di coprirsi un po’ di più, inserendo l’ex Badelj per Lulic e schierando i suoi con la difesa a 4.

Poco dopo il mister ha tolto anche Luis Alberto per far posto a Romulo e Radu infortunato per Bastos. Con il nuovo assetto e soprattutto approfittando di un nuovo calo dei padroni di casa, la Lazio negli ultimi dieci minuti ha provato vincere l’incontro ma senza ritrovare la via della rete.

Le pagelle di Fiorentina-Lazio 1-1

LAZIO

Strakosha 6 – Ha giocato con qualche problema fisico di troppo. Purtroppo per lui e per la Lazio Proto non è un portiere all’altezza per sostituirlo.

Patric 7 – Il biondo spagnolo a Firenze forse ha giocato la sua migliore gara in biancoceleste.

Acerbi 7 – Insuperabile! Anche il giovane Simone ha dovuto fare i conti con la guardia arcigna dell’ottimo difensore laziale.

Radu 5.5 – Ha accusato la stanchezza ed in occasione del goal della Viola si è fatto scappare Mirallas

83′ Bastos sv.

Marusic 7 – Ha giocato una buona gara, dimostrando anche una discreta condizione fisica.

Milinkovic 6.5 – Ha avuto sui piedi la palla del possibile raddoppio, ma sulla sua strada ha trovato le parate di Terracciano.

Leiva 6.5 – Con il solito acume tattico ha gestito al meglio il centrocampo laziale.

Luis Alberto 6.5 – Ha cercato di dare una mano alla causa laziale, dando il giusto rifornimento a Correa ed Immobile.

74′ Romulo 6.5 – Con la sua freschezza ha aiutato la Lazio a compiere l’assalto finale.

Lulic 6 – Anche in questa gara ha corso tantissimo, nonostante fosse stato in dubbio per un problema fisico.

67′ Badelj 6 – Il suo ingresso in campo è servito alla Lazio a cambiare modulo.

Correa 7 – Con Immobile ha giocato tutto di prima, dimostrando un’intesa che cresce di partita in partita. Spettacolare l’assist per il goal del vantaggio laziale.

Immobile 7 – Ha siglato un goal da bomber vero, finalizzando di potenza una bell’azione dei compagni. In almeno altre due occasioni è andato vicino alla rete, ma sulla sua strada ha trovato le parate di Terracciano.

FIORENTINA

Terracciano 7; Milenkovic 5.5, Pezzella 6.5, Ceccherini 5 (Hugo 6), Biraghi 5.5; E. Fernandes 5 (Mirallas 6.5), Veretout 6, Benassi 6; Gerson 5.5, Muriel 7, Chiesa 5.5 (Simeone 6). All. Stefano Pioli 6.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio) 6.5

Il tabellino di Fiorentina-Lazio 1-1

Marcatori: 23′ Immobile (L), 61′ Muriel (F)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini (80′ Hugo), Biraghi; Edimilson (46′ Mirallas), Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa (36′ Simeone). A disp.: Lafont, Brancolini, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Graiciar. All.: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (83′ Bastos); Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (74′ Romulo), Lulic (67′ Badelj); Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Jordao, Cataldi, Parolo, Neto, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio). Assistenti: Lo Cicero – Ranghetti. IV uomo: Aureliano. V.A.R.: Mazzoleni. A.V.A.R.: Paganessi.

NOTE. Ammoniti: 41′ Ceccherini (F), 45′ Veretout (F), 52′ Immobile (L), 91′ Simeone (F). Recupero: 1′ pt; 3′ st.