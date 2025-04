“Fiori sottopelle” all’Unar con l’Associazione dei Sardi

Nuovo evento, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla solidarietà, dell’UNAR con l‘Associazione dei Sardi presieduta da Antonio Masia presso la sede di via Ulisse Aldrovandi 16, sabato 12 aprile 2025 ore 18.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.