Flat tax tra mito e realtà al Casale Alba 2 

Domenica 10 marzo al Casale Alba 2 primo incontro di economia del 2019 sul tema: Flat tax tra mito e realtà.

Dalle 13 pranzo sociale e alle ore 15:30 incontro-dibattito con Fabrizio Patriarca, ricercatore presso l’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

La flat tax

La flat tax è un’aliquota unica per tassare i redditi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che sostituisce in parte l’IRPEF.

Tale regime fiscale viene già applicato nei paesi dell’est europa, paesi dove non esiste una tradizione del welfare state, ovvero uno stato che interviene nell’economia per creare quell’equità dei diritti e delle condizioni di vita che essa da sola non è in grado di raggiungere.

La costituzione italiana, all’articolo 53, prevede che la tassazione sia strutturata in maniera progressiva, ovvero chi ha di più paga una porzione maggiore del suo reddito.

Art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

In uno stato sociale, i governi hanno due strumenti per realizzare la redistribuzione del reddito, questi sono la spesa pubblica e la tassazione.

Se il regime di tassazione perde la progressività, i redditi più alti avranno maggiori guadagni dei redditi più bassi, e dunque viene meno la redistribuzione del reddito da chi ha di più a chi ha di meno.

Anche se i destinatari di questa manovra sono imprenditori e lavoratori autonomi, gli effetti della flat tax ricardanno su tutta la società.

Per scoprire di che si tratta e capire quali saranno gli effetti sulla società oltre che sulla crescita economica, verrà a trovarci Fabrizio Patriarca, giovane docente dell’università di Modena e di Reggio Emilia, esperto in materia di macroeconomia ed economia pubblica.

Come tutti gli incontri al casale l’evento è per tutti/e e non vuole essere una lezione ma un dibattito per crescere insieme e confrontarsi.