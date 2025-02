“Flavio Bucci, la smania di vivere tra talento ed eccessi”, conferenza all’Unar

In occasione del 5° anniversario dalla scomparsa dell’attore Flavio Bucci, mercoledì 12 febbraio 2025 alle ore 18, presso Sala Roma all’Unar in via Ulisse Aldrovandi 16, conferenza, a cura dell’Associazione Piemontesi a Roma: “Flavio Bucci, la smania di vivere tra talento ed eccessi”, dedicata al grande attore.

Tra i relatori Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano; Marco Sani, giornalista, regista e scrittore; Rosella Lisoni, autrice e critico cinematografico.

Ingresso libero e gratuito.

