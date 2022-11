G.S.C. Tor Sapienza Clima Service alla Pedala per un Sorriso

G.S.C. Tor Sapienza Clima Service sempre presente nelle manifestazioni di Solidarietà come quelle per il terremoto dell’Aquila, il terremoto di Amatrice, Telethon ecc. non poteva mancare, con quasi tutta la Squadra Ciclistica, domenica 6 novembre 2022 alla pedalata tutta di solidarietà nel centro di Roma Pedala per un Sorriso.

Il ritrovo era alle ore 8.00 alle Terme di Caracalla. Alle ore 9.00 veniva data la partenza con la partecipazione del professionista Mirco Maestri Team Eolo Kometa e moltissimi ciclisti venuti da tutto il Lazio.

Il serpentone colorato passava per le Terme di Caracalla, Arco Di Costantino, Colosseo, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo , Circo Massimo, tra gli applausi di molti stranieri in vacanza a Roma.

Proseguiva poi in Porta S. Sebastiano, Appia Antica, Catacombe S. Callisto, Castel Sant’Angelo dove era prevista una piccola sosta.

Da qui si riprendeva per il Gianicolo e si faceva ritorno.

Ottima l’organizzazione sia stradale che organizzativa.

Dopo due anni di pandemia il G.S.C. Tor Sapienza ha voluto riprendere la sua attività con la partecipazione alla Roma-S. Benedetto, Novecolli, e l’organizzazione del Ciclopellegrinaggio al Santuario della Mentorella giunto alla 40° Edizione.