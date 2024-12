Gatti della Piramide, mercatino natalizio di raccolta fondi

Appuntamento il 14 e 15 dicembre dalle 10 alle 16.30 presso la colonia felina dei Gatti della Piramide (zona archeologica della Piramide Cestia, entrata via Campo Boario), per continuare a divulgare quanto sia importante conoscere le esigenze etologiche dei nostri gatti, come agire pensando al loro benessere a 360°, quanto gli animali fanno bene al nostro benessere e come accettare la loro mancanza; non solo anche come esplorare i molti modi in cui gli esseri umani entrano in relazione con gli animali per un nuovo approccio animalista. Tutto questo lo scoprirete venendoci a trovare al nostro mercatino natalizio.

Questi sono gli appuntamenti:

sabato ore 11. 30 con Valentina Coppola, presidente dell’Ass. EARTH che ci offrirà consigli su come “sopravvivere” alle Feste pensando alla sicurezza dei nostri amati gatti di casa;

sabato ore 12.00 con Paola Napoleone, psicologa clinica, ci aiuterà a capire come superare il dolore della mancanza del nostro gatto pensando alla vita dopo di lui e senza lui;

sabato ore 15 Elio Carlo, professore universitario di Psicologia ambientale ci illustrerà perché la Natura e i nostri amici a 4 zampe fanno bene al corpo e alla mente.

Domenica ore 11.30 Simone Pollo, professore associato di Filosofia morale all’Università La Sapienza, presenterà il suo saggio Il Manifesto per un animalismo democratico che si inserisce nel dibattito sulla necessità e sui modi di cambiare i nostri comportamenti verso gli animali argomentando una proposta di “animalismo democratico”.

Domenica ore 12.00 Marzia G. Lea Pacella, Floriterapeuta, ci condurrà alla scoperta del mondo emotivo dei gatti e di come si può dolcemente intervenire per riportare un equilibrio emozionale, perso per vari motivi, nell’animale.

Avremo anche il pet corner adozioni, con meravigliosi gatti che cercano casa e come sempre, ci sarà il nostro mercatino natalizio tanti piccoli e grandi acquisti a tema felino da poter trasformare in regali natalizi per i propri amici “gattofili”.

Tutto il ricavato ovviamente si trasforma in acquisto di pappe e cure veterinarie per i nostri gatti, ma anche ci dà possibilità di aiutare quelli che hanno bisogno.

Le visite guidate al Cimitero Acattolico ci saranno sabato alle ore 10 e domenica alle ore 10 (da prenotare inviando una mail info@igattidellapiramide.it specificando l’oggetto: visita guidata Cimitero); e sabato alle 14 il Tour Cat (da prenotare inviando una mail info@igattidellapiramide.it specificando l’oggetto: Tour cat) un modo per conoscere da vicino i nostri gatti residenti ma anche le storie e “leggende” dei gatti che hanno abitato in colonia con noi.

