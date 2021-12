Giada Lucia Vice-Campionessa Italiana di Judo

Il grande Judo torna al Collatino, l’anno sportivo appena concluso ha visto infatti l’importante affermazione di Giada Lucia, nata e cresciuta, nel quartiere!

L’atleta romana della S.S.D. Blu 3000 è infatti Vice-Campionessa Italiana Juniores 2021 e Atleta di Interesse Nazionale per il prossimo anno. Aveva ottenuto un ragguardevole risultato sfiorando il podio nella Finale Nazionale del primo semestre, ma questa volta ha voluto prendersi la rivincita.

Soddisfazione espressa dalla Direzione Tecnica della società condotta dal maestro Franco Penna; il coach Alfredo Malagodi che gestisce la squadra agonistica puntualizza che il club -erede di una tradizione judoistica che va avanti nel quartiere dal 1969- è già stato coinvolto nel Judo di alto livello negli ultimi anni ma quest’anno ha saputo esprimersi al meglio, oltre alla medaglia di Giada infatti, ben tredici le qualificazioni di diritto, o per fase, a Finali Nazionali o Campionati Italiani; degni di nota anche i quinti posti di Chiara Malgioglio (Campionato Italiano Cadette) e di Matteo Giustini (Finale Nazionale Juniores).

Non vanno poi dimenticati gli altri numerosi successi agonistici e la scuola di Judo per i più piccoli, fucina di campioni del futuro.

Congratulazioni alla giovane atleta e l’augurio al suo club di riuscire a portare il nome del Collatino ancora in vista nel Judo nazionale.

Sonia Rinaldi