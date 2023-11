Giornata di aggiornamento su impianti per l’udito

Sabato 18 Novembre 2023, dalle 9.30 alle 16 a Roma, presso il Centro culturale Gabriella Ferri in via delle Cave di Pietralata 76, ci sarà un evento promosso da l’Associazione La Chiocciolina ODV in collaborazione con AudioExperience, durante il quale saranno illustrate le ultime novità in casa MED-EL

Nella locandina il programma e altre informazioni.

