Giubileo 2025: l’assemblea delle Vie Francigene trova casa a Roma

L’Assemblea Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene ha accolto, nella sua ultima riunione, la candidatura di Roma Capitale ad ospitare la sessione che si terrà nell’autunno del 2025.

L’Associazione Europea Vie Francigene, incaricata dal Consiglio d’Europa come “reseau porter” dell’Itinerario Culturale Europeo Via Francigena, conta sull’adesione di 244 soci pubblici provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, 92 organizzazioni no profit e 400 attori privati che operano nel settore del Turismo e delle attrezzature tecniche.

“Come amministrazione siamo molto felici di ospitare questo importante evento internazionale che assume un significato di grande rilievo nell’anno del Giubileo.

Abbiamo voluto proporre la candidatura della capitale quale sede per la sessione autunnale 2025 dell’Assemblea delle Vie Francigene per ribadire la centralità di Roma per la rete dei cammini che rappresentano valori condivisi di spiritualità, storia e cultura.

Con questa convinzione puntiamo fortemente allo sviluppo e alla valorizzazione delle vie Francigene con risorse e progetti per la riqualificazione degli itinerari percorsi dai pellegrini.

Sono certa che Roma saprà dare una straordinaria accoglienza all’Assemblea Generale, un evento che costituirà una importante occasione di dialogo per rafforzare la reciproca collaborazione e sviluppare iniziative e progetti”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

