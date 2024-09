Gli incontri del Gremio di ottobre 2024

Ecco i programmi di ottobre 2024 del Gremio:

Sabato 5, ore 17,30 in Sala Italia UnAR via Aldrovandi 16: La pièce teatrale “Eva e Petra” di Fabrizio Passerotti sul libro di Gianni Loy riguardante l’Eccidio di Buggerru, fatto storico di grande rilevanza per il movimento sindacale, a 120 anni dall’evento che vide 4 minatori in sciopero morire sotto il fuoco delle forze dell’ordine.



Venerdì 25 ottobre 2024, ore 17,30 in Sala Italia, via Aldrovandi 16, sarà ricordato l’indimenticabile campione di calcio e di umanità: Gigi Riva insieme a Umberto Oppus e Mario Fadda autori del libro: ”Gigi Riva, il campione, l’amico, il Mito” e la casa editrice Carlo Delfino di Sassari.

