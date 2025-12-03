Gli Incontri Letterari di dicembre 2025 della prof.ssa Loredana Mambella

Proseguono gli Incontri Letterari tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata 63 nel IV Municipio.

Giovedì 4 dicembre ore 17.00

Omero. Iliade.Libro III: Paride fugge davanti a Menelao – Ettore spinge Paride al duello – Elena sulla Torre delle Porte Scee – Agamennone e Priamo giurano i patti.

Giovedì 11 dicembre ore 17.00

Omero. Iliade. Libro III: Il duello tra Paride e Menelao

Giovedì 18 dicembre ore 17.00

Omero.Iliade. Libro III: Elena rimprovera Paride – Agamennone proclama Menelao vincitore.

Auguri di buone feste a tutti

Gli Incontri Letterari saranno sospesi dal 19 Dicembre 2025 al 7 Gennaio 2026 in occasione delle festività natalizie.

