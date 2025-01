Gli Incontri Letterari di gennaio 2025 della prof.ssa Loredana Mambella

Un’occasione per ritrovarsi e riscoprire insieme la bellezza dei testi che hanno segnato la storia della letteratura occidentale.

Giovedì 30 gennaio, ore 17.00 L’Iliade nel Medioevo Un viaggio nel tempo per scoprire come il poema omerico è stato reinterpretato durante il Medioevo, tra cavalieri, crociate e nuove mitologie.

Un appuntamento culturale imperdibile per gli appassionati di letteratura antica, che guiderà i partecipanti attraverso un viaggio affascinante tra le opere classiche e le loro interpretazioni nel corso dei secoli.

Nel cuore del IV Municipio, presso la Biblioteca di San Romano Martire in Via delle Cave di Pietralata 63, continuano gli Incontri Letterari promossi dalla Prof.ssa Loredana Mambella , con il Patrocinio della Parrocchia di San Romano Martire.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.