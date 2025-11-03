Gli Incontri Letterari di novembre 2025 della prof.ssa Loredana Mambella
Presso la Biblioteca della Parrocchia di San Romano martire, in Via delle Cave di Pietralata 63, nel IV Municipio
Proseguono gli Incontri Letterari tenuti dalla Prof.ssa Loredana Mambella, con il patrocinio della Parrocchia di San Romano martire, nella omonima Biblioteca in Via delle Cave di Pietralata n.63, nel IV Municipio.
In occasione della ricorrenza del 50º anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini (2 novembre 1975-2 novembre 2025) la Prof.ssa Loredana Mambella terrà, quattro conferenze che avranno come tema: “UN CAFFÈ CON PASOLINI NELLA MAGICA ROMA”
Una passeggiata, immaginata dalla Prof.ssa, in compagnia dello scrittore nei suoi luoghi romani.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI LETTERARI NOVEMBRE 2025
Giovedì 6 novembre ore 17.00
Giovedì 13 novembre ore 17.00
Giovedì 20 novembre ore 17.00
Giovedì 27 novembre ore 17.00
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.