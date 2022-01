“Gli occhi di Lavinia” di Gianclaudio de Angelini

Notizie dal Quartiere giuliano-dalmata di Roma. Edita la raccolta di poesie “Gli occhi di Lavinia” dell’esule istriano-rovignese Gianclaudio de Angelini – pubblicata da “Oltre edizioni” con direttore editoriale Diego Zandel.

Il nostro Quartiere ha espresso in passato poeti Bepi Nider, giornalisti Silvano Drago, artisti Franco Ziliotto e il Coro Istria Nobilissima, nonché la squadra di basket la AS. GIULIANA che giunse nel 1958 in serie A, ma anche storici e apprezzati saggisti che tuttora si impegnano nelle associazioni, in particolare si distinguono: Diego Zandel, Marino Micich ( Archivio Museo storico di Fiume), Donatella Schurzel (Anvgd), Maria Ballarin (And), Giuliana Budicin (Anvgd). – Gianclaudio de Angelini è il nostro poeta, che da sempre testimonia con i suoi versi una storia viva di voci, volti e visioni oniriche della sua Rovigno d’Istria.